عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تضم 4 من نجوم التسعينيات.. تعرف على موعد طرح أغنية "زحمة الأيام"

صدى البلد

يستعد نجوم جيل التسعينيات الرباعي حميد الشاعري وهشام عباس ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "زحمة الأيام" من إنتاج شركة "كامب"، وقام الرباعي بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، تمهيدا لطرحها يوم الخميس المقبل عبر القناة الرسمية للشركة على "يوتيوب" بالتزامن مع عرضها على شاشة قناة "مزيكا" وعدد من الإذاعات.


تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم، ولهم الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التي تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعري.

الجمهور بيسمع بوسطه.. هاني مهنا يكشف عن رأي محمد عبد الوهاب في أغاني حميد الشاعرى

تصريحات حميد الشاعري فى «رمضان أحلى» .. غسلت الصحون .. وحلمت بالعمل مع العندليب .. ومنير أعز أصدقائي

قرر المطربون بإهداء الأغنية لروح  سامح العجمي وأشرف سالم، خاصة أن جميعهم تعاونوا مع الراحلين في الكثير من الأعمال المميزة التي حققت نجاح كبير في أوقات سابقة.


كلمات أغنية "زحمة الأيام"

وتقول كلمات "زحمة الأيام" : "في زحمة الأيام .. تتفتفت الأحلام وأرضى بقليل وبعيش .. أنده بصوت مبحوح .. على حلم كان مسموح .. بيعدي مايشوفنيش .. عمر اتسرق مننا فين اللي كانوا هنا راحو خلاص ومفيش .. وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده مع دنيا مبتديش .. وفي توهة المشوار ياما حلمنا صغار ببطولة في الحواديت .. صدقت في الأيام و مشيت ورا أوهام وزي ما روحت أهو جيت .. وأما السنين بتفوت .. والغنوة تبقى سكوت .. وكل شيء محسوب .. وأما السنين بتفوت .. إحساسنا ليه بيموت بأيدين قدر مكتوب .. عدي زمانا وسبق .. طلع البطل من ورق والحلم بات مهزوم .. عدي زمانا و سبق وقع الفرس في السبق لكن أكيد هيقوم .. فجأة ومن غير سبب نصبح عرايس خشب على مسرح الأيام .. أيام وليها العجب بنعيشها مر وتعب .. آه منها دي الأيام".

 

حميد الشاعرى هشام عباس هانى مهنا محمد عبد الوهاب مصطفى قمر ايهاب توفيق

موضوعات متعلقة

مروة ناجي تبدع في غناء لعبة الأيام وأغاني مسرحية ألمظ وسي عبده.. فيديو

راجح داوود في المجال الفني .. وزيرة الثقافة تعلن جوائز الدولة

داليا البحيري: أجسد شخصية زوجة عالم نووي في مسرحية "أبو العربي".. فيديو

فرقة الخان تحيى حفل موسيقى عربية بساقية الصاوى.. غدا

شكرًا على حفاوة الاستقبال.. سامية الطرابلسي تشيد بتواجدها في صدى البلد

"شرم الشيخ السينمائي" يضع اللمسات الأخيرة لـ الدورة الرابعة

عبد الرحيم كمال يكشف لـ صدى البلد تفاصيل مسلسل نجيب محفوظ مع أحمد حلمي

صور| سامية الطرابلسي تحتفل بنجاح "الإختيار٢" و"النمر" بـ صدى البلد

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

هل تتغلب حبة من دواء كورونا على الفيروس وسلالاته؟.. فايزر تجيب

مختلف كعادته .. قصة سيارة غريبة استقلها رامز جلال في هذا الفيلم | صور

صابرين جابر: التجاهل يسبب فشل كثير من العلاقات بين الزوجين

مصر في المجموعة الثانية بكأس العالم لكرة الصالات

أوقاف الفيوم تحقق ألف صك أضحية .. والوزير يقرر مكافأة استثنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

بادر بالحجز.. بشرى سارة للمصريين.. شقة بـ 153 ألف جنيه وعليها تخفيض 10 آلاف دعما من وزارة الاسكان

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

هل روح الميت تبقى في البيت أربعين يوماً ؟.. 39 حقيقة لا يعرفها كثير

السيسي يوجه باستمرار دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة

رسميًا .. أنشيلوتي مديرًا فنيًا جديدًا لـ ريال مدريد الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

لدغته كوبرا سابقا.. مصير صادم لرجل نام في حضن أخطر ثعبان على الأرض|صور

فيديو

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

فيديو جراف.. احتقان بالأنف.. هذه أعراض الفطر الأسود

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

اﻟﻤﺰﻳﺪ