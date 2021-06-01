مصدر إلهام .. مايا مرسى تنعى الدكتورة سامية التمتامي بكلمات مؤثرة

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى الأستاذة الدكتورة سامية التمتامى أستاذة الوراثة البشرية بالمركز القومي للبحوث التى وافتها المنية اليوم.



وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاة عالمة رائدة فى مجال الوراثة وأبحاث الجينوم، مؤكدة أن الدكتورة سامية التمتامى كانت مصدر إلهام للعديد من العالمات المصريات تعلم على يديها مئات من الأساتذة والباحثين من خيرة علماء مصر .



وتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتورة سامية التمتامى هى مؤسسة شعبة الوراثة البشرية فى مصر وتعد من رواد علم الوراثة حول العالم وصاحبة أكبر مدرسة علمية فى مجال الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم ، وحصلت على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الأساسية وجائزة النيل فى العلوم وتم اختيارها ضمن أكثر 50 شخصية مؤثرة عام 2017 .