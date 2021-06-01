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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسهم الأميركية تفتح مرتفعة.. وانتعاش نشاط المصانع التحويلية

صدى البلد

افتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية مرتفعة الثلاثاء، في مستهل تعاملات اسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية المتوقع أن تلقي مزيدا من الضوء على مسار التضخم.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 54.7 نقطة بما يعادل 0.16% ليصل إلى 34584.19 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 12.4 نقطة أو 0.30% مسجلا 4216.52 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 80.3 نقطة أو 0.58% إلى 13829.055 نقطة.

ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في مايو إذ عزز طلب مكبوت وسط إعادة فتح الاقتصاد طلبيات الشراء، لكن الإنتاج يقيده نقص في المواد الخام والعمالة.

وقال معهد إدارة المعروض الثلاثاء إن مؤشره لنشاط المصانع في أكبر اقتصاد في العالم زاد إلى قراءة عند 61.2 الشهر الماضي من 60.7 في أبريل.

وتشير قراءة  إلى نمو لقطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11.9% من الاقتصاد. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 60.9 في مايو.

وقفز المؤشر الفرعي لطلبيات الشراء الجديدة إلى قراءة عند 67.0 من 64.3 في أبريل.

لكن الإنتاج يكبحه نقص في العمالة مع هبوط المؤشر الفرعي للتوظيف بالمصانع إلى أدنى مستوى في 6 أشهر في مايو. ويوجد شح في العمالة على الرغم من أن حوالي عشرة ملايين أميركي هم رسميا عاطلون عن العمل.

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