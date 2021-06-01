خبيرة تغذية تشرح كيفية سد الشهية المفتوحة

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك عددا كبيرا من الناس يشكون من فتح شهيتهم فوق المعتاد بطريقة مبالغ فيها؛ حيث يتم تناول كم كبير من الطعام، ولكن هناك طرق للتخلص من فتح الشهية بشكل كبير.

وأضافت "سهيل"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن هناك أسباب وراء الشعور بالجوع؛ فهناك ما يسمى بالجوع العاطفي والجوع العاطفي هذا هو المتعلق بالرغبة في تناول الطعام من خلال شهية مفتوحة، مع الرغبة في تناول نوع معين من الطعام وليس أي شيء يسد الجوع فقط مع الشعور بالذنب فور الانتهاء من تناول الطعام.

وتابعت خبيرة التغذية العلاجية،: "أفضل طرق للتصرف بعد الشعور بفتح في الشهية ننصحكم بالتنفس بشكل بطيء حوالي دقيقة واحدة مع شرب حوالي من كوبين إلى ثلاثة أكواب من الماء، مما يدعم ويزيد من الإحساس بالشبع وخاصة بعد الشعور بالشره الشديد؛ وفي حال قد ذهب هذا الشعور بالجوع يكون معناه أن هذا الشعور كان نتيجة للعطش؛ أما في حال استمر هذا الشعور فيكون هذا نتيجة تنبيهات المخ والتي تعطي الإحساس بالعطش".