رسميا.. روما يعلن تجديد عقد مخيتاريان حتى 2022 بقيادة مورينيو

أعلن نادي روما الإيطالي، تجديد عقد اللاعب هنريك مخيتاريان ليبقي تحت قيادة المدرب الجديد جوزيه مورينيو حتى يونيو 2022.

وقال “مخيتاريان”، في تصريحات للموقع الرسمي لروما: "في هذين العامين روما جذبني كفريق ومدينة، بفضل الشغف المذهل للجماهير ، النادي طموح للغاية وأنا فخور حقًا بتقديم مساهمتي لمواجهة التحديات التي تنتظرنا الموسم المقبل".

واستغرق لاعب خط الوسط البالغ من العمر 32 عامًا، بضعة أيام لاتخاذ قرار، بعد أن اصطدم مع مورينيو خلال فترة وجودهما معًا في مانشستر يونايتد.

ومع ذلك، قاما بحل خلافاتهما وأعلن روما عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا المساء أن مخيتاريان سيبقى في ملعب الأولمبيكو.

كان لعقده بالفعل خيار للتمديد لمدة عام آخر بعد انتهاء صلاحيته في يونيو 2021، ولقد وافق الآن على توقيع اتفاق جديد حتى يونيو 2022.

قدم مخيتاريان موسمًا قويًا للغاية مع روما، حيث ساهم بـ 15 هدفًا و13 تمريرة حاسمة في 46 مباراة رسمية.