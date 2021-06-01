خبيرة تغذية تكشف أسباب فتح الشهية

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن كثيرا من الأشخاص لا يستطيعون التفريق بين الزيادة في الشهية والجوع، إذ يعاني معظمهم من زيادة الرغبة في تناول الطعام بعد مضي فترة قصيرة لتناولهم الوجبة الرئيسية، ويمكن التمييز ببساطة بين زيادة الشهية والجوع.

وأضافت "سهيل"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن هرمون الجوع "الجريلين" يلعب دورًا أساسيًا في الشهية؛ إذ يفرز في المعدة عندما تكون خالية من الطعام وينتقل إلى مجرى الدم ثم إلى الدماغ ليشعرنا بالجوع، ومن المهم جدًا التعرف على أسباب الرغبة في تناول الطعام باستمرار، مشيرة إلى أن زيادة الشهية ناتجة عن الإصابة ببعض الأمراض، ولهذا يجب علينا مراجعة الطبيب في حال استمرار هذه الحالة، وتعتبر من الأسباب الرئيسية لزيادة الشهية.



وتابعت خبيرة التغذية العلاجية،: "من أفضل الطرق للتحكم في الشهية هي تناول كوبين من الماء وخاصة المفضل وضع شرائح الليمون به، ويفضل تناول هذا المشروب قبل تناول الطعام ببضع دقائق؛ كما أنه من الممكن تناول تفاحة أو أكثر خلال اليوم؛ مما يعمل على تصغير المعدة بشكل طبيعي فيما بعد".