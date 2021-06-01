خبيرة تغذية: السمنة تؤثر بالسلب على صحة الجسم

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن السمنة تؤثر بالسلب على الصحة العامة للجسم، حتى مع صغر السن، مشيرة إلى أن سمنة البطن تُعد من أخطر أنواع السمنة، لأن أهم الأجهزة لجسم الإنسان يتواجد في البطن، ومن المستحيل أن تقوم هذه الأجهزة بمهامها على أكمل وجه في ظل تراكم الدهون.

وأضافت "سهيل"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن عشب البيسليوم والأناسليوم يُناسبان الطفل من سن 3 سنوات، ويعملان على غلق الشهية بصورة كبيرة للغاية، وهذا يساعد على خفض الوزن بدون أي شحوب أو ترهلات.

وتابعت خبيرة التغذية العلاجية،: "مريض السمنة يُعاني من الشخير، وينهج مع بذل أي مجهود، وقد لا يستطيع السير بشكل جيد، معقبة: "ممكن تشعر بأن ركبك مش شيلاك، الخلايا الدهنية خطيرة على الجسم بصورة كبيرة للغاية".