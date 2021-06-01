"جايكا": نتطلع إلى مزيد من التعاون مع مصر

أكد مدير مكتب "جايكا" في مصر، أومورا يوشيفومي، تطلع هيئة التعاون الدولي اليابانية"الجايكا" إلى مزيد من التعاون مع مصر .

جاء ذلك في بيان لمكتب الجايكا، اليوم /الثلاثاء/، حول مشاركة هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" ممثلة في رئيس مكتب الهيئة في مصر أومورا يوشيفومي، في الاحتفال باستكمال 80 ٪ من أعمال تطوير محطتي كهرباء العطف وسيدي كرير، وكذلك توقيع عقد الخدمة والإمداد طويل الأجل للثلاث محطات المستهدفة للمشروع وهي محطات وسط الدلتا وغرب الدلتا وشمال القاهرة بواسطة شركة Power Mitsubishi .

وأوضح ممثل الجايكا أن مشروعي العطف وسيدي كرير اللذين نفذتهما شركة "باور ماتسوبيشي" في عام 2009 لا يزالان يعملان بحالة جيدة، متابعا: "تمكنا من تحقيق زيادة في الطاقة بنسبة 17.5 ٪ وتحسين الكفاءة من خلال هذا المشروع، وهذا أيضا شاهدا على استدامة وموثوقية التكنولوجيا اليابانية".

و أكد أن هذا المشروع يعد من ضمن مشروعات تعاون اليابان مع مصر، وخاصة هذا القطاع الحيوي، وتحقيق تقدًما كبيرا وإصلاحا واستقرارا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

جدير بالذكر أنه تم في عام 2019 الانتهاء من إعادة تأهيل محطة كهرباء شمال القاهرة ضمن نفس المشروع، بينما من المقرر الانتهاء الكامل من محطات سيدي كرير والعطف في نوفمبر 2021.

يأتي هذا في إطار أعمال مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء الذي تموله الجايكا بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 400 مليون دولار أمريكي لمحطات الطاقة الثلاثة المذكورة أعلاه، بما في ذلك رفع مستوى إنتاج المحطات وتحسين كفاءتها في توليد الطاقة وتقليل وقت تعطل المحطات.

ويلعب المشروع دورا هاما حيث أنه من المتوقع تحسين قدرة محطات الطاقة الحرارية الحالية وتقليل

الانبعاثات الضارة من ثاني أكسيد الكربون من خلال تحديث معدات محطات الطاقة الحرارية الحالية

وتوفير قطع الغيار، مما يسهم في استقرار إمدادات الكهرباء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف

من آثار تغير المناخ في مصر.

حضر الاحتفال المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، نيابة عن الدكتور

محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و نوكي ماساكي سفير اليابان في مصر، وكارلوس بيتون الرئيس التنفيذي لشركة Europe Power Mitsubishi .