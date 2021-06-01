خبيرة تغذية: لا يصح توبيخ الطفل بسبب السمنة لهذا السبب

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مبادرة "أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء" عملت على التعرف على سيكولوجية الشاب والطفل الذي يعاني من السمنة، لكي نستطيع أن نساعده في التخلص من هذا المرض بصورة كبيرة.

وأضافت "سهيل"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن معاتبة الابن الذي يُعاني من السمنة تنعكس بالسلب على الوزن، معقبة: "توبيخ الطفل بسبب السمنة هيخليه ياكل بزيادة، لازم ننصحه بعدم تناول الأطعمة بكثرة التي لا تفيد".

وشددت خبيرة التغذية العلاجية على ضرورة تنظيم مواعيد الأكل، وعدم تناول الطعام ليلاً، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لعدم تناول الطعام ليلاً من خلال تناول بعض المواد الطبية التي تقلل من الشهية، وهذا يساعد على خفض الوزن إلى حد كبير.