عبد الله جمعة يحتفل بعيد ميلاد محمود حمدي الونش

هنأ عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك صديقه بالفريق محمد حمدي الونش بعيد ميلاده ال ٢٦.

ونشر عبد الله جمعة عبر استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع الونش وعلق قائلا "عيد ميلاد سعيد "..

وصرف مجلس إدارة نادي الزمالك دفعة من المستحقات المالية للاعبين خلال الساعات القليلة الماضية، وفقا للوعد الذي منحته إدارة القلعة البيضاء للاعبين والجهاز الفني في الفترة الأخيرة بعد توليها مسؤولية إدارة النادي.

ويسعى مجلس إدارة النادي لتوفير باقي مستحقات اللاعبين لصرفها خلال الفترة المقبلة لتوفير جو من الهدوء والاستقرار للاعبي الفريق.



جدير بالذكر أن الزمالك صرف مبلغ 250 ألف يورو للتونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط، عبارة عن جزء من مستحقات اللاعب المتأخرة لدى النادي والمقدرة بـ685 ألف يورو.