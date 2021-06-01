عبد الله جمعة يحتفل بعيد ميلاد محمود حمدي الونش
هنأ عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك صديقه بالفريق محمد حمدي الونش بعيد ميلاده ال ٢٦.
ونشر عبد الله جمعة عبر استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع الونش وعلق قائلا "عيد ميلاد سعيد "..
وصرف مجلس إدارة نادي الزمالك دفعة من المستحقات المالية للاعبين خلال الساعات القليلة الماضية، وفقا للوعد الذي منحته إدارة القلعة البيضاء للاعبين والجهاز الفني في الفترة الأخيرة بعد توليها مسؤولية إدارة النادي.
ويسعى مجلس إدارة النادي لتوفير باقي مستحقات اللاعبين لصرفها خلال الفترة المقبلة لتوفير جو من الهدوء والاستقرار للاعبي الفريق.
جدير بالذكر أن الزمالك صرف مبلغ 250 ألف يورو للتونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط، عبارة عن جزء من مستحقات اللاعب المتأخرة لدى النادي والمقدرة بـ685 ألف يورو.