أستاذ بالقصر العيني: العدسات اللاصقة قد تسبب الاصابة بالفطر الاسود في هذه الحالة

سادت حالة من القلق بين المجتمع المصري بعد إعلان ظهور حالات من الفطر الأسود في مصر، الامر الذي جعل الكتيرين يبحثون عن طرق الوقاية منه وبروتكولات العلاج.

بينما قال الدكتور محمد حمزاوي، الأستاذ بطب قصر العيني جامعة القاهرة أن هناك عدد من الادوية المكملة للفطر الأسود، وهي التي تثبيط الحديد بجسم الإنسان، مشددا على أنه ابد من الحظر في استخدام أدوية الجيوب الانفية،

واضاف " حمزاوي " أن الفطر الأسود من الأمراض الصعبة وخاصة أن تم تأخر تشخيصها ، مشيرا إلى أن العالم على علم بروتوكول العلاجية، مشيرا إلى أن الفطريات لها طبيعة الاستمرار كما أنه يتم علاجها لفترة من الوقت، مشددا على أنه لابد من العلاج تحت إشراف الطبيب.

وشدد على ضرورة عدم نقل العدسات اللاصقة للعين للفطر الأسود، مضيفا: " لا يجب استخدام العدسات اللاصقة بالتبادل مع الآخرين من المواطنين، حيث يساعد ذلك الاصابة بالفطريات التي من بينها الفطر الأسود.