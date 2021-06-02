عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

آخرهم سمير غانم .. مشاهير لم ينجو من مضاعفات فيروس كورونا رغم تعافيهم منه

نادية العراقية
نادية العراقية

رحل عدد من الفنانين والمشاهير عن عالمنا بسبب مضاعفات من فيروس كورونا ، وعلى الرغم من أن المسحة الطبية جاءت سلبية إلا أن تأثير الفيروس لا يزال مؤثرًا على بعض الأجهزة بالجسم .

ومن أبرز المشاهير الذين توفوا رغم سلبية مسحتهم :

 

سمير غانم :

 

تباينت الأسباب حول وفاة سمير غانم، الذي رحل عن دنيانا في 20 مايو الماضي  بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ84 عاما، ما بين إصابته بالكلى وكورونا.

 

وذكرت وسائل طبية، أن سبب الوفاة  مشكلات في الكلى، بالإضافة لمشاكل صحية في أغلبية أجهزة الجسد، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا ، وعلى الرغم من سلبية المسحة إلا أنها تسببت له في مضاعفات في الكلى .

 

txt

يارب ما يشوفوش اللي شافوه بناتي.. ميمي جمال توجه رسالة مؤثرة لبنات سمير غانم

txt

رامي رضوان يستعيد ذكريات عائلته مع الراحل سمير غانم

 

نادية العراقية :

كشفت مي محروس، ابنة الفنانة نادية العراقية، عن سبب وفاة والدتها في مصر، بعد إعلان وفاتها بفيروس كورونا في أحد المستشفيات.

 

وأوضحت مي محروس أن والدتها لم ترحل عن الحياة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وإنما توفت بسبب التهاب رئوي حاد.

 

وقالت مي محروس، ابنة الفنانة الراحلة: "أمي خفِّت من كورونا بس جالها التهاب رئوي حاد، في أول أسبوع كانت فيه خفت من كورونا، بس للأسف هي عندها التهاب رئوي حاد، فتدهورت حالتها، ده كان سبب وفاتها، مش كورونا".

 

ويعد الالتهاب الرئوي، هو شكل من أشكال العدوى التنفسية الحادة التي تصيب الرئتين، حيث تتشكل الرئتان من أكياس صغيرة تُدعى الأسناخ، وهذه الأكياس تمتلئ بالهواء عندما يتنفس الشخص الصحيح، وعندما يُصاب المرء بالالتهاب الرئوي، تمتلئ أسناخ رئتيه بالقيح والمواد السائلة، ممّا يجعل التنفس مؤلماً ويحدّ من دخول الأوكسجين.

 

ويحدث الالتهاب الرئوي، نتيجة عدد من العوامل المعدية، بما في ذلك الفيروسات والجراثيم والفطريات، وينتشر بطرق عدة، فيمكن للفيروسات والجراثيم الموجودة عادة في أنف الطفل أو حلقه أن تصيب رئتيه إذا ما استنشقها، وكذلك بواسطة الرذاذ المتطاير الناجم عن السعال أو العطاس، وعبر الدم، خاصة أثناء الولادة أو بعدها بقليل.

 

الإعلامية ملك إسماعيل:

توفيت الإعلامية المصرية الكبيرة ملك إسماعيل، عن عمر ناهز 85 عاما متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا .

 

وكانت الإعلامية الكبيرة وبعد مناشدة نجلها خلال أحد البرامج التلفزيونية، قد انتقلت إلى أحد المستشفيات الكبرى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاجها من مضاعفات كورونا .

وقال شريف بهاء نجل الإعلامية، إن والدته والأسرة أصيبوا بفيروس كورونا منذ 7 فبراير الماضي، مضيفاً بالقول لقد بدأنا العلاج منذ اللحظة الأولى، لتتحول التحاليل إلى سلبية يوم 28 فبراير، لكن والدته أصيبت بفشل في التنفس رغم تعافيها من الفيروس، إضافة إلى معاناتها بقصور في الكلى.

 

يذكر أن ملك إسماعيل من الرعيل الأول في التلفزيون المصري، وواصلت مشوارها الإعلامي لأكثر من 30 عاماً، حيث تقلدت عدة مناصب حتى وصلت إلى منصب نائب رئيس التلفزيون، وكانت من أوائل المذيعات اللاتي نزلن بكاميرا التلفزيون إلى الشارع لرصد القضايا الاجتماعية.

فيروس كورونا نادية العراقية فيروس كورونا المستجد وفاة سمير غانم سمير غانم رامي رضوان لإلتهاب الرئوي الفنانين والمشاهير الراحل سمير غانم الفنانة نادية العراقية

موضوعات متعلقة

رغم سلبية مسحتهم .. مشاهير توفوا بسبب مضاعفات فيروس كورونا

دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين ..حلول طبية لتجاوز الازمة

المخرج محمد عبدالعزيز يكشف لصدى البلد تطورات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

يارب ما يشوفوش اللي شافوه بناتي.. ميمي جمال توجه رسالة مؤثرة لبنات سمير غانم

الجمهور لم يفهم بعضها .. أيتن عامر تكشف عن رأيها في مسلسلات الـ 15 حلقة

شاهد .. برومو أغنية "ياه ع الزمن" لجورج وسوف

عرفت مين السبب.. أيتن عامر تكشف سبب هجوم الصحافة عليها في رمضان

محمد كريم في فيلم هوليودي جديد أمام بروس ويليز قريبا

ترشيحاتنا

ما حكم أكل سمك القراميط من الترع؟ دار الإفتاء تجيب

صالح جمعة: لا مانع لدي في الانتقال لـ الزمالك.. فيديو

وليد سليمان يكشف حقيقة اعتزاله حال تحقيق "العاشرة"

مصالحة وتهدئة وإعمار.. قيادي بفتح: اللواء عباس كامل تحرك في ثلاثة اتجاهات

سباح مصري : شعرت بالسعادة لتفوقي على مايكل فيلبس في إحدى البطولات

إسرائيل تعتقل قيادياً في حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

بادر بالحجز.. بشرى سارة للمصريين.. شقة بـ 153 ألف جنيه وعليها تخفيض 10 آلاف دعما من وزارة الاسكان

الصحة تعلن سبب انخفاض نسبة الإصابات بكورونا ..فيديو

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

تسريب صوتى.. أحمد موسى يعرض فيديو لأبي أحمد يشعل غضب الإثيوبيين.. شاهد

هل روح الميت تبقى في البيت أربعين يوماً ؟.. 39 حقيقة لا يعرفها كثير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

خالد الشناوي يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ