آخرهم سمير غانم .. مشاهير لم ينجو من مضاعفات فيروس كورونا رغم تعافيهم منه

رحل عدد من الفنانين والمشاهير عن عالمنا بسبب مضاعفات من فيروس كورونا ، وعلى الرغم من أن المسحة الطبية جاءت سلبية إلا أن تأثير الفيروس لا يزال مؤثرًا على بعض الأجهزة بالجسم .

ومن أبرز المشاهير الذين توفوا رغم سلبية مسحتهم :

سمير غانم :

تباينت الأسباب حول وفاة سمير غانم، الذي رحل عن دنيانا في 20 مايو الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ84 عاما، ما بين إصابته بالكلى وكورونا.

وذكرت وسائل طبية، أن سبب الوفاة مشكلات في الكلى، بالإضافة لمشاكل صحية في أغلبية أجهزة الجسد، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا ، وعلى الرغم من سلبية المسحة إلا أنها تسببت له في مضاعفات في الكلى .

نادية العراقية :

كشفت مي محروس، ابنة الفنانة نادية العراقية، عن سبب وفاة والدتها في مصر، بعد إعلان وفاتها بفيروس كورونا في أحد المستشفيات.

وأوضحت مي محروس أن والدتها لم ترحل عن الحياة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وإنما توفت بسبب التهاب رئوي حاد.

وقالت مي محروس، ابنة الفنانة الراحلة: "أمي خفِّت من كورونا بس جالها التهاب رئوي حاد، في أول أسبوع كانت فيه خفت من كورونا، بس للأسف هي عندها التهاب رئوي حاد، فتدهورت حالتها، ده كان سبب وفاتها، مش كورونا".

ويعد الالتهاب الرئوي، هو شكل من أشكال العدوى التنفسية الحادة التي تصيب الرئتين، حيث تتشكل الرئتان من أكياس صغيرة تُدعى الأسناخ، وهذه الأكياس تمتلئ بالهواء عندما يتنفس الشخص الصحيح، وعندما يُصاب المرء بالالتهاب الرئوي، تمتلئ أسناخ رئتيه بالقيح والمواد السائلة، ممّا يجعل التنفس مؤلماً ويحدّ من دخول الأوكسجين.

ويحدث الالتهاب الرئوي، نتيجة عدد من العوامل المعدية، بما في ذلك الفيروسات والجراثيم والفطريات، وينتشر بطرق عدة، فيمكن للفيروسات والجراثيم الموجودة عادة في أنف الطفل أو حلقه أن تصيب رئتيه إذا ما استنشقها، وكذلك بواسطة الرذاذ المتطاير الناجم عن السعال أو العطاس، وعبر الدم، خاصة أثناء الولادة أو بعدها بقليل.

الإعلامية ملك إسماعيل:

توفيت الإعلامية المصرية الكبيرة ملك إسماعيل، عن عمر ناهز 85 عاما متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا .

وكانت الإعلامية الكبيرة وبعد مناشدة نجلها خلال أحد البرامج التلفزيونية، قد انتقلت إلى أحد المستشفيات الكبرى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاجها من مضاعفات كورونا .

وقال شريف بهاء نجل الإعلامية، إن والدته والأسرة أصيبوا بفيروس كورونا منذ 7 فبراير الماضي، مضيفاً بالقول لقد بدأنا العلاج منذ اللحظة الأولى، لتتحول التحاليل إلى سلبية يوم 28 فبراير، لكن والدته أصيبت بفشل في التنفس رغم تعافيها من الفيروس، إضافة إلى معاناتها بقصور في الكلى.

يذكر أن ملك إسماعيل من الرعيل الأول في التلفزيون المصري، وواصلت مشوارها الإعلامي لأكثر من 30 عاماً، حيث تقلدت عدة مناصب حتى وصلت إلى منصب نائب رئيس التلفزيون، وكانت من أوائل المذيعات اللاتي نزلن بكاميرا التلفزيون إلى الشارع لرصد القضايا الاجتماعية.