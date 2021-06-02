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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. جامعة الملك خالد تبحث تعزيز التعاون مع السودة للتطوير

التقى وفد من جامعة الملك خالد برئاسة وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي أمس، الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس حسام الدين المدني وبعدد من منسوبي الشركة.


واستعرض اللقاء مشاريع "شركة السودة للتطوير" ومجموعة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين، التي تهدف إلى بناء وتطوير البنية التحتية لتصبح السودة وجهة جبلية سياحية عالمية، وطرح الفرص الاستثمارية بالمدينة الجامعية بالفرعاء، وسبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين الجانبين.


وأوضح الدكتور عبداللطيف الحديثي أن الزيارة تأتي انطلاقًا من مسؤوليات الجامعة للسعي إلى تبادل الخبرات وعقد الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بما يسهم في تطوير العمل ويحقق الأهداف المرسومة .

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