التعليم العالي تعلن عن منح بجامعة سبلاس مارت الحكومية فى إندونيسيا.. تفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، عن إفادة سفارة جمهورية اندونيسيا بالقاهرة بشأن تقديم جامعة سبلاس مارت الحكومية فى إندونيسيا منحة دراسية لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى التخصصات المختلفة للطلاب الأجانب.

وللإطلاع على كافة شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زياره الموقع الالكترونى التالى

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادة سفارة موريشيوس فى أديس أبابا بشأن تمديد الموعد النهائى للتقدم لمنح ( موريشيوس- أفريقيا2021) والموجهة للمواطنين أعضاء دول الاتحاد الأفريقى المقيمين فى أفريقيا، للحصول على درجات ( بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) وذلك حتى 28 مايو2021، حيث يمكن لكل دولة أفريقية ترشيح (5) دارسين للحصول على هذه المنح الدراسية.

ولمزيد من المعلومات والحصول على استمارة التقدم يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد

وأشارت إلى أنه يتم اعتماد استمارة الترشيح (بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة) من ادارة البعثات ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ مدينة نصر ـ حي السفارات ـ القاهرة وفقاً لما طلبته السفارة.

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.