أخبار التعليم| وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول ندوة الترويج للدراسة بمصر في كندا.. رابط وخطوات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية

نشر موقع "صدى البلد" اليوم العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول ندوة الترويج للدراسة بمصر في كندا



رابط وخطوات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية | تفاصيل



رئيس جامعة بني سويف يفتتح فعاليات مسابقة حاضنات المتفوقين



بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والمركز الإقليمي لتدريس علوم الفضاء بغرب آسيا



جامعة بني سويف تشارك في منتدى «المخلفات الإلكترونية الخطرة»



تربية نوعية عين شمس تفوز بالمركز الأول في مسابقة أفضل ابتكار بالجامعة



وزير التعليم العالي يرأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات



رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات نهاية العام

جامعة حلوان: نعمل على متابعة جميع المنح الدولية وتقديمها لأعضاء المجتمع الأكاديمى



