الصين تكشف عن أحدث سيارة كروس أوفر GS4 Plus.. فيديو وصور

أعلنت شركة GAC الصينية عن أحدث اصداراتها في عالم السيارت، و هي النسخة GS4 Plus التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، حيث جاءت بالعديد من التجهيزات الفنية الخاصة بقوة المحرك، إلى جانب وسائل الأمن و السلامة و أنظمة المكابح المتطورة، بالاضافة إلى التصميم الخارجي المميز.

واعتمدت السيارة GS4 Plus على شبكات أمامية كبيرة الحجم، تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع لمسات فنية من الكروم، وظهرت المصابيح الأمامية باطلالة أكثر عدوانية، مع مصابيح ضباب مثل أنياب الأسد تقع على جانبي الصادم الامامي، و الذي دعم أيضا بفتحات للتهوية.

وجاءت السيارة بطول 4 أمتار و 71 سم، و عرض 188 سم، و مسافة 271 سم بين قاعدة العجلات، و 172 سم للارتفاع، بينما ترتكز على عجلات رياضية تتراوح بين 17 إلى 19 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق، مع مرايات كهربائية جانبية مزودة بشرائط LED، و اقطاب ثنائية تعلوا ناحية السقف.

و زودت GS4 Plus بمحرك بنزين تيربو سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 252 حصان، إلى جانب محرك اخر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 169 حصان، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، كما تمتعت السيارة بنظام تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية، و تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الخرائط و الوسائط، و مقود حركة متعدد المهام، وتكييف هواء أوتوماتيكي، و زر ايقاف و تفعيل المحرك، و لوحة عدادات ديجيتال.