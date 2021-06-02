لغى مسابقة تعيين رغم تحصنها قضائيًا.. محاكمة تأديبية لمدير تعليم أسوان

قررت النيابة الإدارية إحالة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان للمحاكمة التأديبية لٕارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة خلال فترة شغله وظيفة مدير مديرية تعليم الإسماعيلية من 28 أكتوبر عام 2018 حتى 7 أبريل عام 2020.

كشفت التحقيقات أن خ. خ. مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان خلال فترة عمله مديرًا لمديرية تعليم الإسماعيلية امتنع عمدًا بغير سند وبدون وجه حق عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تنفيذ نتيجة المسابقة المعلن عنها في 15 يوليو 2018، وذلك بتسكينه من اجتازوا اختباراتها بالوظائف الشاغرة والمعتمدة من محافظ الإسماعيلية في 16 اكتوبر 2018، منذ استلامه للعمل في 28 أكتوبر 2018، وحتى عرض مذكرة على السلطة المختصة لاستصدار قرار إلغائها والصادر في 19 فبراير 2019، بالرغم من تحصن قرار ااعتماد نتيجتها بمضى 60 يوماً على تاريخ صدوره.

كما أكدت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام أن المحال وافق على الإعلان عن مسابقة الوظائف الشاغرة في أول أغسطس عام 2018، رغم علمه بمخالفة ذلك للقواعد والأحكام المنصوص عليها بالمادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون التي توجب الإعلان خلال شهر يوليو مما أدى إلى إلغائها، مرتكبًا المخالفة الإدارية المؤثمة بالمادتين 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

