بالتعاون مع "القومي للمرأة".. الرعاية الأسقفية تنظم لقاء توعويا عن أهمية لقاح كورونا

نظم مركز التنمية الأسقفية بمجتمع مدينة السلام لقاء توعية للأهالي، عن أهمية الحصول على لقاح فيروس كورونا حيث تم عرض الفئات الأكثر أولوية لتلقى اللقاح وأبرز الشائعات عن التطعيم ضد الفيروس وكيفية الرد عليها ودور المجلس القومى للمرأة فى الدعوة للحصو ل على اللقاح.

من جانبه أوضح الدكتور ماجد موسى، مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية، أن 15 سيدة حضروا من الأهالي اللاتي أظهرن استجابة لمعرفة كيفية التسجيل للحصول على اللقاح إذ تم الاتفاق على أن يقوم المركز بتسجيل أسماء السيدات والعائلات التي تريد تلقي اللقاح مع إمكانية قيام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المركز لتنظيم حملة تطعيم بالمنطقة لمن قاموا بالتسجيل من أهالى مدينة السلام.

مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.