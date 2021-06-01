رئيس مركز يوسف الصديق: وفاة إيفلين السويسرية نتيجة هبوط بالدورة الدموية

أعلن المحاسب كمال سلومة، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، أنه سيتم ظهر غدا الأربعاء دفن جثمان الفنانة السويسرية أيفلين بوريه الى مثواها الخير بمقابر الأخوة الأقباط بالقرية الثانية التابعة للوحدة المحلية لقرية قارون بمركز يوسف الصديق .

وأضاف سلومة أن تقرير طبيب الصحة بقرية تونس قام بتوقيع الكشف الطبى على الراحلة وتأكد وفاتها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية ، وأنها كانت لاتعانى من أى أمراض عضوية بأستثناء كسر فى الحوض تعالج من أثناء سقوطها فى منتصف العام الماضى

وأعلن اليوم وفاة أيفيلين السويسرية، صاحبة مدارس الخزف بقرية تونس بالفيوم، منذ قليل عن عمر يناهز ال 82 عاما وسوف يتم دفنها غدا الاربعاء الموافق 2 يونيو 2021 بمقابر المسيحيين بالقرية التانية بمركز يوسف الصديق.

منذ أكثر من نصف قرن من الزمان، انتقلتال فتاة السويسرية تُدعى "إيفلين بوريه، للعيش مع والدها في مصر، حيث كان يعمل هناك، أيْن تعرفت الشابة السويسرية التي درست الفنون التطبيقية في جامعة جنيف، على الشاعر الغنائي المصري سيد حجاب، فأحبته وتزوجته.

رغم أنها تبلغ من العمر 82 عامًا، قضت منهم 60 عامًا في مصر، إلا أن الفنانة السويسرية الأصل إيفلين بوريه، ذات الملامح الأوروبية، تعيش فى بيتها الريفى بالقرية، حياة الفلاحة المصرية البسيطة، تسير حافية القدمين، وتأكل الطعام الريفي، سعيدة بما قدمته، ولا تزال، تشبع هواياتها فى صناعة الفخار والخزف، وتشرف بنفسها على تعليم الراغبين، من أبناء وبنات القرية، صناعة الفخار والخزف اليدوي.

و عشقت مصر، فتركت بلدها سويسرا، أكثر بلاد العالم تحضرا، وجاءت إلى أقصى ريف مصر، لتعيش فى منزل يغلب عليه الطابع الفني، وعلى أساسه الطابع الريفى البسيط، حيث يحيط به سورٌ من الحجر والطوب اللبن، يتوسط مناظر طبيعية خلابة، من الأشجار والنخيل، ويُطل على بحيرة قارون.

في البداية؛ عاشت "إيفلين" وسط فلاحات القرية كواحدة منهن، منذ 1965 ولمدة عشر سنوات، وانغمست فى الفلاحة الفيومية، وتحدثت اللغة العربية باللهجة الفيومية.. عاشت حتى 1975 بدون كهرباء أو مياه، واستخدمت لمبة الجاز فى إضاءة منزلها، وشربت من مياه الطلمبة، وعاشت سنين طويلة بدون تلفاز، ولم تشتره إلا بعد إلحاح ولديْها؛ أنجيلو وماريه، من زوجها الحالى السويسري ميشيل باستور

وماتت أيفليين لعدم حصولها على الجنسية المصرية، رغم مطالبتها بها منذ زمن طويل، ورغم إقامتها الدائمة في مصر منذ 50 عامًا، حيث تعيش بموجب إقامة مؤقتة تُجدّد بصفة دورية كل عام، وتقول: "زمان لما كنت متزوجة من الشاعر المصري سيد حجاب كان سهل أحصل على الجنسية، لكنني لم أكن مشغولة بهذا الأمر، والآن أصبح الأمر صعبًا للغاية، خاصة بعد زواجي من سويسري".