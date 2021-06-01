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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسخرة.. هالة صدقي تعلق على طلب زوجها لها في بيت الطاعة..فيديو

الفنانة هالة صدقي
الفنانة هالة صدقي

علقت الفنانة هالة صدقي على طلب زوجها السابق لها في بيت الطاعة قائلة  “المسخرة بعينها” مؤكدة أن زوجها نشر فيديو شهير على السوشيال ميديا وقام بتطليقها وهو ما لا يجوز في المسيحية وهو شو إعلامي.

 

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وأضافت صدقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اخر النهار عبر فضائية النهار أن زوجي بعدما سافر إلى أمريكا كان ينشر كل 20 يوم تقريبا فيديو يتسبب في مشاكل شخصية بحياتي.

 

وتابعت الفنانة هالة صدقي أن زوجها السابق أكد في الفيديو الذي نشره  أن بيت الطاعة الذي طلبها فيه هو بيت والده.

 

وأشارت صدقي إلى أن زوجها هرب منها ومن وأولاده وهاجر إلى أمريكا منذ 2016 بعدما ساعدته في الحصول على الجنسية الأمريكية.

الفنانة هالة صدقي السوشيال ميديا هالة صدقي الحصول على الجنسية زوج

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