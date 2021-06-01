كلمة قداسة البابا تواضروس الثاني في احتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة ..فيديو



قال قداسة البابا تواضروس الثاني ، إن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر هو مسار روحي طويل يبلغ طولة 3500 كيلومتر مؤكدا ان مصر تمتاز بتواجد هذا المسار بالكامل فيها .



وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال كلمته في احتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر ، أن الدولة المصرية تهتم بمسار العائلة المقدسة لأنه له مردود روحي وديني ومردود ثقافي واقتصادي كبير جدا ويقدم صورة مصر إلى العالم .



وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني ، أن موكب المومياوات الملكية اظهر مصر بصورة جديدة للعالم حيث ان الرئيس السيسي وقت لتحية الملوك الذين حكموا مصر منذ الاف السنين .

وتابع : أن موكب المومياوات الملكية اظهر مصر للعالم في مدة لا تتجاوز الساعة و لكنه أبهر العالم ولا تستطيع دولة في العالم ان تصنع مثل هذا الموكب .