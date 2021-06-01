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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"المتحدة" تعلن تعيين نشوى جاد رئيسًا لمجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة Whatch It

نشوى جاد
نشوى جاد

أعلنت مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين نشوى جاد، في منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمنصة الرقمية“Watch It”، وذلك في إطار خطة التطوير التي تجريها الشركة داخل جميع قطاعاتها.

 

وكشفت الشركه المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم داخل إحدى الفنادق بالقاهرة، حيث تم الإعلان عن استراتيجية التطوير المستمر بالمجموعة، واستعراض قائمة الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطن المصري من خلال كبريات الصحف والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية وشركات صناعة المحتوى التابعة للمتحدة.

 

 

وشغلت نشوى جاد منصب مسئول السياسة العامة لمصر والسودان بمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفيسبوك منذ سبتمبر ٢٠١٨، بالإضافة إلى مهامها كمنسق سياسة الاتصال والنفاذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفيسبوك. 

 

وقبل انضمامها إلى شركة فيسبوك شغلت منصب مساعد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعلاقات الدولية، في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT). 

 

وأمضت أكثر من 15 عامًا في مجال حوكمة الإنترنت والاقتصاد السياسي والأمن السيبراني وصناعة الإنترنت والشؤون الدولية والإقليمية والتعامل مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ودبلوماسية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

 بالإضافة إلى مشاركتها بتمثيل مصر دوليا بعدد من منظمات الأمم المتحدة في صياغة الاستراتيجيات وخطط العمل الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. 

 

كذلك ساهمت في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الدولي والشركات متعددة الجنسيات. 

نشوى جاد حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد اللغة الإنجليزية، فرعي الاجتماع الحسابي والعلوم، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

الشركة المتحدة WATCH IT الصحف القنوات التلفزيونية مصر

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