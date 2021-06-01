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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر تمتاز بـ طول البال..أحمد موسى يشن هجوما على رئيس وزراء إثيوبيا: مستبيع

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، إنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في العام 2014، كان سد النهضة أمرًا واقعًا، حيث كانت أديس أبابا قد أنهت نحو 60 % من جسم السد؛ موضحا أن مصر لم تجد سوى طريق التفاوض منذ ذلك الحين وحتى اليوم، أي على مدار 7 سنوات تواصل القاهرة عمليات التفاوض مع إثيوبيا.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، ويذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مصر لديها مفاوضين مميزين رغم صعوبة التفاوض مع إثيوبيا، مشيرًا إلى أن مصر تمتاز بـ طول البال، وهذا لا يعني أبدًا تخلي مصر عن أي من حقوقها.

وأكد، أن منح جائزة نوبل لـ آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي فضيحة للعالم كله، موضحًا أن آبي أحمد ظهر على حقيقته بعد حصوله على الجائزة العالمية وارتكب المجازر بحق شعبه، ما يستدعي سحب الجائزة منه، وهذا يعد أكبر رد للعالم كله.

وأوضح أن مصر قادمة على أيام صعبة في ظل اقتراب إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة، خاصة مع وجود تسريبات لرئيس وزراء إثيوبيا تفضح نواياه في عدم رغبته التراجع عن الملء الثاني.

وأشار الإعلامي أحمد موسى ، إلى أن آبي أحمد «مستبيع»، وهو ما أكده التسريب الصوتي المنسوب له والمتداول مؤخرًا في إثيوبيا حينما أشار فيه أنه لن يترك السلطة إلا بإراقة الدماء. 


 

أحمد موسى عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد سد النهضة

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