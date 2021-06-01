«كفر الشيخ» تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف «شنغهاي» لعام 2021

في علوم الطب البيطري

أعلن الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، عن ظهور الجامعة ضمن أفضل 151-200 جامعة لتصنيف شنغهاي في علوم الطب البيطري محافظة على نفس المركز للعام الرابع على التوالي واحتلت المركز الثاني محليا، وظهور جامعة كفرالشيخ ضمن أفضل 201-300 جامعة لتصنيف شنغهاي في العلوم الزراعية واحتلت المركز الأول محليا للعام الثاني على التوالي.

كما ظهرت الجامعة للمرة الأولى في تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية واحتلت المركز 201-300 عالميا والمركز الثاني محليا، وظهرت الجامعة للمرة الأولى أيضا في العلوم البيولوجية البشرية Human Biological Sciences واحتلت المركز 401- 500 عالميا والأول محليا.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ أن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات “التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم"ARWU" يعتمد على العديد من المعايير منها عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً في مجلات علمية مرموقة، وعدد الأبحاث العلمية التي تم الاستشهاد بها والرجوع إليها كمرجع علمي، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد الحاصلين على جوائز اكاديمية دولية، والسمعة الدولية، وأيضا الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات Q1. .

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود متواكبة لإدارة الجامعة في دعم وتحسين و تطوير العملية التعليمية والبحثية والإدارية وزيادة وتحسين نوعية النشر الدولي ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.