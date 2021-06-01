رئيس جامعة حلوان يهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية

قدم الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان والنواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة، التهنئة إلى الأستاذة الدكتورة زينب سالم وكيل كلية الفنون التطبيقية الأسبق والأستاذ بالكلية لحصولها على جائزة الدولة التقديرية فى الفنون، كما هنأوا الأستاذة الدكتورة سرية صدقي الأستاذ بكلية التربية الفنية؛ لحصولها على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية.

وأعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بفوز اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بجوائز الدولة التقديرية لما قدماه من إبداعات وجهود متميزة في مجالات تخصصهما، متمنيًا لهما مزيدًا من التقدم والازدهار وتقديم المزيد من الإسهامات لتطوير المجتمع وخدمته.

وأشار إلى أن جامعة حلوان تشهد تطورًا كبيرًا في العديد من المجالات، يتوج هذا التطور المستمر فوز أساتذة الجامعة بجوائز الدولة في مختلف المجالات وهو مايؤكد مكانة و قدرة أساتذة جامعة حلوان على التميز والانفراد بتخصصاتهم الإبداعية.



الجدير بالذكر أن جامعة حلوان ستقيم حفلا لتكريم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية.