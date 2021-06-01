محافظة الجيزة تؤجل موعد قرعة المتقدمين لـ حجز وحدات الإسكان بأكتوبر

قررت محافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد رشاد، تأجيل موعد إجراء القرعة الخاصة بحجز 64 وحدة سكنية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر التى كان مقررا عقد فعالياتها غدا، الأربعاء؛ على أن يتم إعلان الموعد الجديد حين تحديده.

كانت محافظة الجيزة، أعلنت إجراء القرعة اليدوية العلنية للمتقدمين لحجز الوحدات السكنية المتبقية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر بـ 64 وحدة سكنية والمطروحة خلال الفترة من 15/11/2020 وحتى 24/11/2020 وذلك يوم الاربعاء الموافق 2/6/2021 بنادى الشرقية للدخان – العمرانية – الهرم – محافظة الجيزة.



ونوهت محافظة الجيزة، بأنه على المتقدمين للحجز التواجد من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً فى التاريخ المشار إليه "2/6/2021"، لإجراء عملية تسجيل الحضور.