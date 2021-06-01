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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

اعتماد المنشآت الصحية التابعة لـ "الرعاية الصحة" بمحافظتي بورسعيد والأقصر

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية،  انتهاء المرحلة الثانية من مراحل اعتماد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتي بورسعيد والأقصر ضمن مراكز التدريب الدولية المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية “AHA / American Heart Association".

 

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن المرحلة الأولى لحصول منشآت الهيئة على اعتماد جمعية القلب الأمريكية كمراكز تدريب دولية معتمدة، شملت تنظيم دورات تدريبية لمقدمي الخدمة الصحية نوعية ومتخصصة في مجال علاج ودعم إنقاذ أرواح مرضى القلب، بالشراكة مع جمعية القلب الأمريكية، والتي تم تنظيمها خلال الأيام القليلة الماضية لمقدمي الخدمة بالمنشآت الصحية للهيئة في محافظة الأقصر وامتدت إلى محافظة بورسعيد.

وأضاف البيان، فيما شملت المرحلة الثانية للاعتماد قيام ممثلين عن جمعية القلب الأمريكية بسلسلة زيارات ميدانية متتالية إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات سالفة الذكر، وذلك للتقييم والتأكد من جودة تدريب مقدمي الخدمة عن طريق المحاكاة، بالإضافة إلى مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة لتطبيق المنشآت المعايير الخاصة بهذا الشأن.

وتابع البيان: اجتياز المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظتي بورسعيد والأقصر نسبة 100% من المعايير المطلوبة للاعتماد من جمعية القلب الأمريكية (AHA)، والتي تؤهلها لأن تصبح مراكز تدريب دولية معتمدة تابعة لجمعية القلب الأمريكية في جميع أنحاء العالم خلال الأيام القادمة.

واستكمل، أن حصول المنشآت الصحية التابعة للهيئة على اعتماد جمعية القلب الأمريكية تيسر حصولها على اعتماد الجودة المصري، أحد شروط انضمام المنشآت إلى منظومة تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تشترط حصول مقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت على شهادات دورات الإنعاش القلبي الرئوي (BLS) كأحد معايير الجودة التي تضمن تقديم أفضل خدمات طبية للمواطن المصري وفقًا لمعايير الجودة والسلامة العالمية.

ولفتت الهيئة، إلى أن حصول مقدمي الخدمات الصحية بالمنشآت التابعة للهيئة على البرامج التدريبية لجمعية القلب الأمريكية، كانت خطوة متقدمة لتأهيل مقدمي الخدمة بتلك المنشآت أن يصبحوا متدربين معتمدين تحت مظلة الجمعية بمختلف أنحاء العالم على الأساليب المتطورة في إنقاذ حياة مرضى القلب.

إلى جانب أنها تؤهلهم لتقديم التدريبات الرامية إلى تعزيز المهارات عند مقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الأخرى والجمهور العام فيما يتعلق بإنقاذ حياة الآخرين عن طريق التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم لدعم الحياة الأساسية لإنقاذ الأرواح عقب توقف القلب.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن حصول المنشآت الصحية التابعة للهيئة على اعتماد جمعية القلب الأمريكية، ستُعد شهادة تميز ومن أعلى المراتب التي يمكن أن يُحصل عليها من الجمعية التي تُعد ضمن البرامج المعترف بها عالميًا في إنقاذ وعلاج مرضى القلب، مشيرة إلى جهدها وسعيها المستمر نحو تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية في كافة خدماتها الصحية.

والتي مكَّنتها من التحرك نحو الوصول لهذا الإنجاز وإنجازات أخرى متتالية تعمل عليها تتوازى مع التطلعات والطموحات التي تستهدف تقديم خدمة صحية مميزة آمنة للمواطنين، تماشيًا مع الأهدف الاستراتيجية لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة المستدامة.

الهيئة العامة للرعاية الصحية بورسعيد الأقصر جمعية القلب الأمريكية المنشآت الصحي

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