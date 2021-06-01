القومي للبحوث: نبحث عن مواد طبيعية جديدة كمضادات ميكروبية ذات فعالية عالية

أكد فريق بالمركز القومي للبحوث ، أنه لا يزال البحث عن مواد طبيعية جديدة كمضادات ميكروبيه ذات فعالية عالية، وآثار جانبية طفيفة هو أفضل المصادر وأكثرها آمانا كبديل عن إستخدام الأدوية الحديثة لا سيما النباتات العشبية منها ويعتبر نبات الإيفيدرا سينيكا (Ephedra Sinica) احد أهم النباتات العشبية في الطب التقليدي القديم. ويستخدم الإيفيدرا سينيكا في العديد من علاجات الأمراض لأكثر من 5000 عام.

وأضاف الفريق أنه اجرى دراسة قد هدفت هذه الدراسة الى تقييم النشاط البيولوجي للمستخلص المائي والعضوي لنبات الإيفيدرا كمضادات ميكروبية وفطرية وفيروسية وذلك باسخدام المزارع البكتيرية والمزارع الفطرية والخلايا الحية.

وأشار إلى أنه تم استخدام ثمانية أنواع من الميكروبات المختلفة مقسمه كالتالي: أربعة أنواع من البكتيريا (Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Serrattia marcescens, Escherichia coli,) وثلاثة أنواع من الفطريات (Aspergillus flavus, Aspergillus ochraceus, Aspergillus niger) ونوع واحد كنموذج للفيروسات (Coxsackie B3 virus) .

وأوضح أنه تم تحليل تركيب المستخلصات المختلفة لنبات الايفيدرا باستخدام كلا من (GC/MS & HPLC)؛ وأظهرت النتائج ان مستخلص الإيثانول النصف مائي يحتوي علي أكبر نسب من مركبات الفينولات والتي لها القدرة علي تثبيط الميكروبات وهذا يفسر قدرة تلك المستخلصات ونشاطها البيولوجي العالى ضد العديد من أنواع الميكروبات المختلفة محل الدراسة.

تابع "أظهرت النتائج ان مستخلص الإيثانول النصف مائي كان له أكبر نسبة تثبيط ضد الأنواع البكتيرية والفطرية والتي تراوحت بين 20.7 الي 25.0 للبكتيريا و 29.0 الي 35.0 ملم للفطريات عند تركيز 150 ميكروليتر/مل. كما أظهر مستخلص الميثانول النصف مائي قدرات كبيرة ضد نفس الأنواع بنفس التركيزات".

واستكمل: "أما علي جانب النشاط ضد الفيروسات؛ فقد لوحظت نتائج ممتازة ضد فيروس الكوكساكي بي. حيث لوحظ أكبر نسبة تثبيط ضد الفيروس وذلك باستخدام مستخلصات الإيثانول النصف مائي و الإيثانول المطلق والميثانول المطلق بنسبة 51.6% و 46.6% و 41% علي التوالي وذلك عند اضافة المستخلص بعد العدوي الفيروسية مباشرة بدون فترات تحضين. كما لوحظ قدرة محدودة من النشاط ضد الفيروس وذلك عند تحضين المستخلص مع الفيروس خارج الخلايا الحية. في حين أنه لم يثبت اية نتائج مميزة ضد الفيروس أثناء عمليات التحضين ما قبل وما بعد العدوي الفيروسية لكل أنواع المستخلصات".

وأردف إلى أنه يمكن استخدام المذيب العضوي الإيثانول المائي كمصدر مفيد للفينولات الطبيعية والقلويات ضد مجموعة واسعة من الأنواع البكتيرية والفيروسية الممرضة، ويستفاد أيضا من نتائج هذه الدراسة إلى أن الإيفيدرا سينيكا مصدر هام للمواد الفعالة بيولوجيا ضد الميكروبات بصفة عامة وأيضا ضد أنواع الفطريات المنتجة للسموم الفطرية المسببه لبعض الامراض السرطانية .

جدير بالذكر أن الفريق هو "محمد محمود دعبس1، عبده كمال اللايح2، عبدالحميد رسمي3، محمد سيف1، خيرية نجيب1"، "قسم سموم وملوثات الغذاء، المركز القومى للبحوث1، معمل الفيروسات، قسم تلوث المياه، المركز القومى للبحوث2، قسم النبات والميكروبيولوجى،كلية العلوم ، جامعة السويس3".