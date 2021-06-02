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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بوصفات مختلفة

طريقة عمل برجر الفراخ بالشوفان في المنزل

برجر الفراخ بالشوفان
برجر الفراخ بالشوفان

يعتبر برجر الفراخ بالشوفان من أشهى طرق تحضير البرجر في المنزل، وهي ايضا صحية لمن يتبعون حمية غذائية صحية، او يريدون تناول البرجر دون ان يتسبب لهم في زيادة الوزن، بالإضافة إلى ان برجر الفراخ بالشوفان هي وصفة أيضا مناسبة لمرضى السكري والأطفال.

 

برجر الفراخ بالشوفان

مكونات طريقة البرجر بالشوفان

 

مكونات طريقة البرجر بالشوفان :
1 كيلو لحم مَفروم
1 كوب شوفان
1 ملعقة صغيرة بصل بودرة
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1 ملعقة صغيرة بهار لحم (7 بهارات)
1 ½ ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ كوب ماء


مكونات طريقة البرجر بالشوفان :

1- يسكب الشوفان فى الكبة، ويطحن بالتدريج بحتى يصبح طحيناً خشناً.
2- تضاف جميع المكونات الأخرى إلى الشوفان فى الكّبة، وتخفق على سرعة عالية لثوانىِ حتى تخلط جيداً وتصبح عجيناً ناعماً.
3- توضع مقلاة كبيرة الحجم على نار متوسطة حتى تسخن جيداً، ثم تدهن بالقليل من الزيت بواسطة فرشاة.
4- يشكل البرجر أقراص سميكة من عجين اللحم باليد
5- يوضع قرص اللحم مباشرة فى المقلاة الساخنة، ويترك لمدة 6 دقائق على كل وجه أو حتى يَتم نضجه جيداً ويَأخذ اللون البنىِ الداكن.
6- توضع البرجر بالشوفان فى شطائر من الخبز، وترص عليها شرائح الجبن والطماطم والبصل والخس ومخلل الخيار، وتقدم مع البطاطس المقلية.

 

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طريقة البرجر بالشوفان


مقادير طريقة البرجر بالشوفان :
ربع كيلو لحم مفروم 
بصلة مبشورة 
ملح
فلفل اسود 
نص كوب شوفان
ثوم بودر
بصل بودر 

طريقة البرجر بالشوفان :

1- نعجن كل اللحم المفروم والبصل والبهارات والشوفان مع بعض ونشكلها دوائر.
2- نتركها لمدة ساعة كاملة في التلاجة.
3- نقوم يتشويح شرائح البرجر بالشوفان على نار متسوطة بقليل من زيت الزيتون حتى تنضج.

 

برجر الفراخ بالشوفان


فوائد طريقة البرجر بالشوفان


ومن فوائد طريقة عمل البرجر بالشوفان، فهو مثالي وبديل صحي من استخدام فول الصويا في عمل البرجر، استخدمي الشوفان المطحون، أضيفيه للبرجر بعد إضافة التوابل الخاصة بكِ واعجنيه جيدًا حتى يختلط باللحم تمامًا، وشكليه لوحدات، يساعد الشوفان على تماسك البرجر كما يمنع تقلص حجمه عند قليه أو شوائه ويمنحه قيمة غذائية عالية، بالإضافة لإكساب البرجر قرمشة مميزة.

** مصدر الخبرمن موقع  cookpad

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