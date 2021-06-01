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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لاتيأسوا.. ستشرق من جديد

بين قضبان موروثات الجاهلية والعادات الباليه وسطوة مجتمع 
نجد أنفسنا محاصرين داخل زنزانة مظلمه  
وأثناء الصراع الأبدي بين الحرية والخوف  
يستسلم البعض 
ويقوم البعض بدور الحراس
وتصبح محاولات كسر القضبان 
والخروج عن " المألوف "
درب من الجنون

بين التوقعات المرسومة وعبارات الانتقاد وصدور الأحكام 
نبحث عن الإيماءة والابتسامة وعبارات الثناء 
واثناء الصراع الأبدي بين الرفض والقبول  
يستسلم البعض 
ويبدأوا المشوار باحثين عن شئ مفقود 
يقعوا فريسه علاقات 
مشروطه دائما بمدي قدرتهم علي العطاء بدون مقابل 
وتقديم كافة التنازلات 
وعندما تفتح الأبواب قد لا توجد لديهم أي رغبه في التحرر 
فالخروج عن " المألوف " بالنسبة لهم 
درب آخر من الجنون

لذا اقول للمستسلمين والمتكيفين   
اول الطريق هو حب وتقدير الذات 
لا تكبتوا انفعالاتكم وعبروا عن كل مشاعركم بصدق    
ان العقول قد خلقت حرة 
فلا تتركوا القيود تحيط بها
ولا تيأسوا أبداً من محاولة كسر القضبان  
وتذكروا ان الأجنحة المكسورة 
يمكن ان تحلق بكم عاليا في السماء

ولحين ان تلغي الحراسة كوظيفة يتوارثها أجيال كمصدر للرزق 
ويتوقف مصدري الأحكام عن استخدام وسائل دفاعهم الرخيصة
لدفع ألانا للأمام 
سأظل انا اكتب إليكم 
وعلي يقين بان الظلام ينقشع بنور القلوب والعقول 
وان شمس الحياة ستشرق من جديد

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