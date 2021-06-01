محمود البسيوني يكتب: لاتيأسوا.. ستشرق من جديد
بين قضبان موروثات الجاهلية والعادات الباليه وسطوة مجتمع
نجد أنفسنا محاصرين داخل زنزانة مظلمه
وأثناء الصراع الأبدي بين الحرية والخوف
يستسلم البعض
ويقوم البعض بدور الحراس
وتصبح محاولات كسر القضبان
والخروج عن " المألوف "
درب من الجنون
بين التوقعات المرسومة وعبارات الانتقاد وصدور الأحكام
نبحث عن الإيماءة والابتسامة وعبارات الثناء
واثناء الصراع الأبدي بين الرفض والقبول
يستسلم البعض
ويبدأوا المشوار باحثين عن شئ مفقود
يقعوا فريسه علاقات
مشروطه دائما بمدي قدرتهم علي العطاء بدون مقابل
وتقديم كافة التنازلات
وعندما تفتح الأبواب قد لا توجد لديهم أي رغبه في التحرر
فالخروج عن " المألوف " بالنسبة لهم
درب آخر من الجنون
لذا اقول للمستسلمين والمتكيفين
اول الطريق هو حب وتقدير الذات
لا تكبتوا انفعالاتكم وعبروا عن كل مشاعركم بصدق
ان العقول قد خلقت حرة
فلا تتركوا القيود تحيط بها
ولا تيأسوا أبداً من محاولة كسر القضبان
وتذكروا ان الأجنحة المكسورة
يمكن ان تحلق بكم عاليا في السماء
ولحين ان تلغي الحراسة كوظيفة يتوارثها أجيال كمصدر للرزق
ويتوقف مصدري الأحكام عن استخدام وسائل دفاعهم الرخيصة
لدفع ألانا للأمام
سأظل انا اكتب إليكم
وعلي يقين بان الظلام ينقشع بنور القلوب والعقول
وان شمس الحياة ستشرق من جديد