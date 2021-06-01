عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

صدى البلد

 

لنتعلم أنّ النهوض والتقدم والاستمرارية ليس مستحيلا، فقط عليك أن تنتصر  علي الروح الانهزامية التي يحاول أعداؤك بثها فيك، وتبتعد عن المحبطين، ولا تستمع إليهم، أوجد بداخلك التفاؤل، والإيجابية والتحفيز.
تسفيه الواقع وانكار الفضل لإنجازات ملموسة، والاستهزاء بـ شعارات ترسخ لعظمة بلادك بمثابة خيانة لوطنك، إجعل "تحيا مصر" شعارا تهتدي به فـ الحياة لا تستقيم إلا بالأمن والاستقرار والبناء والتنمية. 
تعلمنا بأن حب الأوطان من الإيمان، وهذا يتطلب منك أن تكون وفياً ومُحبّاً لبلادك، وحامياً ومدافعاً عنها سواء كان ذلك بالأقول الصادقة أو بالأفعال السليمة والسوية، التي تتطلب التضحية لأجل الوطن، والدفاع عنه، وإيثاره، وتقديمه على المصلحة الفردية، والمهم ألا تبخل أن تعبر عن حبك لوطنك، حتي ولو كان بالشعارات.
بعد ان إستسلمت ألمانيا للحلفاء عام 1945 كانت حطام دولة، والشعب في حالة إحباط وإنهيار تام.. نحو 5 مليون معتقل في سيبريا، و مدن كاملة سُويت بالأرض ، قوات الحلفاء حملوا معهم المصانع والآلات ودمروا البنية التحتية بشكل كامل، وأصبح الشعب الألماني عبارة عن نساء وأطفال وشيوخ ، وانتشرت فكرة الانتحار إلا أن ذلك لم يكن الخيار الوحيد.
فكرة النهوض من القاع، بدأت بجمع الأنقاض لإعادة بناء البيوت والأوراق والكتب من تحت الركام لفتح المدارس، واستعادة الروح من جديد.. كتب الألمان على بقايا الجدران المحطمة شعارات تبث الأمل وتحث على العمل:
"لا تنتظر حقك".. "إفعل ما تستطيع" .. "إزرع الأمل قبل القمح"، كانت الفترة من عام 1945 الي 1955 مرحلة بناء البيوت بالشعارات التي بثت الأمل والإيمان، فصنعوا النجاح، وسُميت النساء في تلك الفترة نساء المباني المحطمة. 
في العام 1954 ، فازت ألمانيا بكأس العالم وكانت أصابع أقدام اللاعبين تخرج من أحذيتهم المهترئة، والفترة من عام 1955 لـ 1965 ، كانت مرحلة بناء المصانع، حيث تم إستيراد عُمّال أتراك وكتبوا قيم العمل: "جدية + أمل". 
الفترة من 1965 حتي 1975 ، ظهرت رؤوس الأموال و رجال الأعمال، وتكفّل كل رجل أعمال بـ خمسين شاباً يُدربهم ويُعلمهم.. وكانت مهمة الإعلام الأولى الحديث بشعارات لبث الأمل.
لم يستسلم الشعب الألماني الذي بدأ عمله في غياب كامل لحكومته، ولكنه بدأ من الصفر بتبني الشعارات التي أعادت الأمل والعمل، ولم يلتفت للمتربصين.. واليوم تعرفون أين وصلت ألمانيا.

ترشيحاتنا

الإسكان الاجتماعي: الإعلان الـ 15 سيعلن خلال 3 أسابيع

الصحة تؤكد مجانية تحليل الـpcr في المعامل التابعة للوزارة

وزير التعليم : سنحسم مصير التشعيب لطلاب الثانوية العامة في مؤتمرنا القادم

أحمد موسى يعلق على تسريب المرور لصور المواطنين أثناء مخالفات القيادة

الإسكان الاجتماعي: انتهينا من تنفيذ 505 ألف وحدة بمحافظات الجمهورية

هيئة الدواء توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تعلن سبب انخفاض نسبة الإصابات بكورونا ..فيديو

أحمد موسى يذيع فضيحة تجسس بطلاها الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

تسريب صوتى.. أحمد موسى يعرض فيديو لأبي أحمد يشعل غضب الإثيوبيين.. شاهد

بادر بالحجز.. بشرى سارة للمصريين.. شقة بـ 153 ألف جنيه وعليها تخفيض 10 آلاف دعما من وزارة الاسكان

ألمانيا تعلن تجاوز موجة كورونا الثالثة .. لهذه الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

لدغته كوبرا سابقا.. مصير صادم لرجل نام في حضن أخطر ثعبان على الأرض|صور

فيديو

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لاتيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

خالد الشناوي يكتب: نقطة ومن أول السطر

هبة مصطفي تكتب: الكارت الأحمر 

عثمان المقدم يكتب: أرض العزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

اﻟﻤﺰﻳﺪ