عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

حاولت أن أتذكر فى أى شهر نحن..آه شهر يونيو!الشهر الذى شهد معارك مهمة حدثت فى العالم سواء كانت سياسية مصرية أو دينية مهمة,وكذلك مشروعات ضخمة,فكان الفائز بلقب"العامل المشترك"للكثير من الأحداث. شهر يونيو الذى تصادف هذا العام مرور54عاما على هزيمة مصر فى 5يونيو 1967,وهو الشهر الذى شهد وصول أول فوج من الطيارين المصريين من انجلترا عام 1923,وقيام حرب فلسطين1948,وجلاء القوات الانجليزية من مصر عام 1958,وقيام منظمة التحريرالفلسطينية1964,ونزول قوات الحلفاء إلى نورماندى 1944,واحتلال السوفيت لبلدان البلطيق 1940,وقيام معركة"ميداوى" فى بحر المرجان بين الأمريكيين واليابانيين1942,وتفجير أول قنبلة هيدروجين عام1957,ويقال إن العائلة المقدسة جاءت إلى مصريوم الجمعة 1يونيو"24بشنس",وغزوة خيبر بين المسلمين واليهود فى صفر عام 7هجريةالموافق يونيو628ميلادية.كل هذه الأحداث جرت فى شهر يونيو الذى قالت عنه ثقافات العالم إنه شهر الأعشاب والورد,وشهر القمح والصيف والقمر,لأنه الشهر السادس للتقويم الرومانى,وشهر الانقلاب الشمسى,حيث يبدأ الصيف الشمالى والشتاء فى النصف الجنوبى,وأقول أنا عنه إنه شهر الحيرة والخوف والقلق,وشهرالنعمة والشفاء من المرض.آه منك ياشهر يونيو!

يوم الثانى من شهر يونيو2018السابع من شهر رمضان هجرية1439,وفى جلسة تاريخية,وفى إجراء دستورى,وأمام 596نائبا يمثلون الشعب المصرى,أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية بنسبة أصوات بلغت97,8%.

كتاب"مذبحة الأبرياء فى 5يونيو"للكاتب الصحفى وجيه أبو ذكرى الذى صدرت طبعته الأولى عام 1988 تضمن شهادة خطير للواء طيار إسماعيل لبيب قائد القوات الجوية السابق يقول فيها بالنص:اجتماع خطير برئاسة عبد الناصر قبل اجتماع يونيو,وتم فى إحدى القواعد الجوية,وطلب تسجيل هذا الاجتماع على شريط,وقام اللواء إسماعيل لبيب بتسجيل هذا اللقاء الهام,وأعلن عبد الناصر أنه لن تحدث حرب,وأنه يقوم بمظاهرة عسكرية فقط,وأنه سحب قوات الطوارىء الدولية,ولن تتحرك اسرائيل,وسوف يعلن غدا إغلاق خليج العقبة أمام الملاحة البحرية الاسرائيلية,وطلب من الطيارين الهدوء,فلاحرب,وأكد أن لديه ضمانات بذلك من القوى الكبرى,وقال:إن روسيا وأمريكا لاتريدان الحرب فى الشرق الأوسط,وأن إسرائيل نفسها ملتزمة بذلك,وبعد هذا طلب عبد الناصر من اللواء طيار إسماعيل لبيب نسخ الشريط وإرساله إلى محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام,وشريط فى قيادة القوات الجوية,وآخر عند سامى شرف, ثم تداعت الأحداث,وحدثت الهزيمة,وأرسل سامى شرف رجاله لأخذ هذا الشريط الوثيقة,وتداعت الأحداث أيضا,ودخل اللواء إسماعيل لبيب السجن بريئا,وتداعت أحداث أخرى بعد موت عبد الناصر,ودخل سامى شرف السجن أيضا,وفى السجن روى قصة سرعة الاستيلاء على هذا الشريط الذى يؤكد فيه عبد الناصر انه لايوجد حرب,وأن مايقوم به هو مظاهرة عسكرية,وقال: إن عبد الناصر هو الذى طلب سرعة إحضار هذا الشريط خوفا من تسربه إلى الشارع المصرى,وعلق على هذا:"لو الناس سمعته يشنقونا فى الشارع".هذا نص ماقاله سامى شرف فى السجن لزملاء السجن.

تلقت مصر أكبر هزيمتين عسكريتين فى تاريخها المعاصر وهى تحت قيادات سياسية من أصول عسكرية.الهزيمة الأولى مع أحمد عرابى ورفاقه من الضباط الثائرين,وقدسلمونا للاحتلال البريطانى,والهزيمة الثانية مع جمال عبد الناصر وصحبه من الضباط الأحرار,وقد سلمونا مرة للاحتلال الاسرائيلى فى يونيو 1967,ثم سلمونا مرة ثانية للإخوان فى يونيو 2012,وأطلقوا لهم 21 طلقة مدفع فى معسكر الهايكستب.

يجب ألا نتهرب من 5يونيو,ويجب ألا تكون علامة إحباط أو سببا للاحساس بالانكسار,إذ يجب أن نتذكر أن جيشنا الباسل قد ضرب العدو فى "رأس العش"بعد أقل من عشرين يوما من الهزيمة,وهو أيضا جيش معركة"شدوان",والعبور الانتحارى للقناة عام 1973,وإغراق إيلات فى عرض البحر بصاروخ مدمر لضابط جسور ثأر لزملائه الشهداء.

اليوم 2يونيوفى هذا اليوم من عام 1964تم الإعلان عن قيام منظمة التحرير الفلسطينية,وانتخاب أحمد الشقيرى رئيسا للجنتها التنفيذية,وفى نفس اليوم من عام 1946تم إعلان الجمهورية فى إيطاليا.وفى 2يونيو 1966 هبطت أول مركبة فضاء أمريكية على سطح القمر,وفى نفس اليوم من عام 1778 توفى الفيلسوف والاجتماعى الفرنسى جان جاك روسو صاحب كتاب"العقد الاجتماعى"عن 66سنة,وفى يونيو عام 1815 أعلن نابليون بونا بارت عن دستور جديد لفرنسا"دستور الحرية",وفى نفس اليوم من عام 1952 تم تتويج اليزابيث الثانية ملكة على بريطانيا.

رجائى الميرغنى أحد رموز الصحافة المصرية والكاتب الصحفى والنقابى الكبير أتذكر اليوم مرور عام على وفاته فى 3يونيو 2020عن عمر ناهز 72عاماإثر أزمة صحية صدرية,وكان نائبا لرئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط,ووكيلا لمجلس نقابة الصحفيين,وعمل محررابقسم الأخبار بالوكالة عام 1970,وتنقل بين مختلف إدارات التحرير,وتخصص فى الشئون الفلسطينية والعربية,وتولى منصب مدير مكتب الوكالة فى صنعاء خلال الفترة من 1988إلى1992 ,وعمل نائبا لرئيس التحرير من 2007والمسئول عن شبكة المراسلين بالخارج,وقد نعاه الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين متوجها بخالص العزاء لزوجة الفقيد الكاتبة الصحفية خيرية شعلان وأسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه.