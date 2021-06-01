التنبؤ بالفيضان يكشف عن معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى حالة الأمطار على منابع نهر النيل خلال اليوم وغدًا.

وشهدت اليوم، الهضبة الإثيوبية أمطار خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 1 إلى 15 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 1 إلى 15مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة بين 1 إلى 5 مللي.

أما غدا ستشهد الهضبة خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 1 إلى 10 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 1 إلى 15 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 1 إلى 15 مللي.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإثيوبية، أنها بصدد استخدام تقنية تلقيح السحب في عملية الملء الثاني لسد النهضة المقررة في يوليو المقبل.

وقال نائب المدير العام لوكالة الأرصاد الجوية الإثيوبية، كينفي هيلي ماريام، في تصريحات صحفية، إن الوكالة تخطط لاستخدام تكنولوجيا التلقيح السحابي، بالإضافة إلى هطول الأمطار في عملية ملء سد النهضة.