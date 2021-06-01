إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية بمطاي شمال المنيا

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز مطاى شمال المنيا برئاسة خالد عبد الرؤوف رئيس المركز وحضور ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز ورئيس اللجنة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك حملة موسعة، لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية .



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد مرض كوفيد 19 بغلق مراكز الدروس الخصوصية وخاصة الغير مرخصة منها والحضانات وطبقا للقرار رقم 188 لسنة 2021 حيث قامت اللجنة تم بتشميع تلك المراكز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقال ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز أن الحملة أسفرت عن غلق لعدد 3 مراكز للدروس الخصوصية بحي شمال منهم مركز دروس خصوصية ملحق بة حضانة للاطفال.

وفي سياق متصل أعلن خالد عبد الرؤوف رئيس المركز أن الادارة الصحية استلمت سيارة متنقلة جاهزة لتطعيم الأهالي بلقاح كورونا وأنها ستعمل جنبا الى جنب مع مركز تطعيم الفيروسات بمطاي لتوسيع دائرة المستفيدين من اللقاح بالمركز .

وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء اسامة القاضي والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا بالتوسع في مراكز التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19)، للوصول الي كافة فئات المواطنين.

وأضاف الدكتور محمود عمر مدير الادارة الصحية بمطاي ، ان الفرق المتنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ستكون بنطاق الأماكن العامة والخدمية، وأماكن التجمعات العامة، ودور العبادة "المساجد -الكنائس"، ودور الرعاية، والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون لافتا انه جارى التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتطعيم العاملين بها.