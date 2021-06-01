هل طلاب الثانوية العامة ملزمون بالمذاكرة من بنك المعرفة المصري ؟ .. وزير التعليم يجيب

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا عبر جروب ادعم طارق شوقي نصه كالتالي : هل طلاب الثانوية العامة ملزمون بالمذاكرة من بنك المعرفة المصري ام انهم مطالبون أيضا بالمذاكرة من منصة نجوي.

ومن جانبه قال وزير التربية والتعليم : «الطلاب مطالبون بفهم اهداف كل درس وليس بمادة علمية بعينها، يعني اذا فهم الطالب مخرج التعلم من الكتاب او اى مصدر من مصادر ﺑﻨﻚ المعرفة فهذا يكفي ، ولكن صياغة السؤال نفسه تعكس خلط في فهم الهدف من المصادر المختلفة .

وأضاف وزير التربية والتعليم : اذا فهم الطالب مخرج التعلم او الهدف من الدرس في مادة معينة عن طريق مدرستنا فقط فهذا يكفي، ولكن اذا كان يفضل دراسته من مصدر اخر فهذا اختياره ، فكلها مصادر مساعدة للفهم ولا يوجد في القاموس الحالي كلمة مصادر مقررة او مطالبين بها ، فالطلاب مطالبين فقط بفهم هدف كل درس من اى مصدر يفضلونه.»

وكان قد تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا عبر جروب ادعم طارق شوقي عبر تطبيق واتس آب نصه : «هل طلاب الثانوية العامة مطالبين بقصة العربي «طه حسين» في امتحانات الثانوية العامة.

ورد وزير التربية والتعليم على نفس الجروب قائلا: «نعم، وسيتم التعامل مع هذه القصة كفن أدبي مماثل، أو هنتعامل كلغويات، وهذا لا يعني إلغاء القصة».