عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هل طلاب الثانوية العامة ملزمون بالمذاكرة من بنك المعرفة المصري ؟ .. وزير التعليم يجيب

وزير التعليم
وزير التعليم

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا عبر جروب ادعم طارق شوقي  نصه كالتالي : هل طلاب الثانوية العامة ملزمون بالمذاكرة من بنك المعرفة المصري ام انهم مطالبون أيضا بالمذاكرة من منصة نجوي.

ومن جانبه قال وزير التربية والتعليم : «الطلاب مطالبون بفهم اهداف كل درس وليس بمادة علمية بعينها،  يعني اذا فهم الطالب مخرج التعلم من الكتاب او اى مصدر من مصادر ﺑﻨﻚ المعرفة فهذا يكفي ، ولكن صياغة السؤال نفسه تعكس خلط في فهم الهدف من المصادر المختلفة .

وأضاف وزير التربية والتعليم : اذا فهم الطالب مخرج التعلم او الهدف من الدرس في مادة معينة عن طريق مدرستنا فقط فهذا يكفي، ولكن اذا كان يفضل دراسته من مصدر اخر فهذا اختياره ، فكلها مصادر مساعدة للفهم ولا يوجد في القاموس الحالي كلمة مصادر مقررة او مطالبين بها ، فالطلاب مطالبين فقط بفهم هدف كل درس من اى مصدر يفضلونه.»

وكان قد تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا عبر جروب ادعم طارق شوقي عبر تطبيق واتس آب نصه : «هل طلاب الثانوية العامة مطالبين بقصة العربي «طه حسين»  في امتحانات الثانوية العامة.

ورد وزير التربية والتعليم على نفس الجروب قائلا: «نعم، وسيتم التعامل مع هذه القصة كفن أدبي مماثل، أو هنتعامل كلغويات، وهذا لا يعني إلغاء القصة».

ترشيحاتنا

حقيقة وفاة مريضة بالفطر الأسود في مستشفيات جامعة المنصورة

الإقبال كبير .. الإسكان الاجتماعي: الانتهاء من 505 آلاف شقة و150 ألف أخرى تحت الإنشاء

تعرف على حجم إنتاج السعودية للنفط

التنبؤ بالفيضان يكشف عن معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل

برلماني : سياسة الطلب والعرض المتحكم الأول في أسعار الحديد

شاومي تبيع 500 ألف وحدة من هواتف Redmi Note 10 5G في أول ساعة لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تعلن سبب انخفاض نسبة الإصابات بكورونا ..فيديو

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

أحمد موسى يذيع فضيحة تجسس بطلاها الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

بادر بالحجز.. بشرى سارة للمصريين.. شقة بـ 153 ألف جنيه وعليها تخفيض 10 آلاف دعما من وزارة الاسكان

تسريب صوتى.. أحمد موسى يعرض فيديو لأبي أحمد يشعل غضب الإثيوبيين.. شاهد

أحمد موسى يعلق على تسريب المرور لصور المواطنين أثناء مخالفات القيادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لاتيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

خالد الشناوي يكتب: نقطة ومن أول السطر

هبة مصطفي تكتب: الكارت الأحمر 

عثمان المقدم يكتب: أرض العزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ