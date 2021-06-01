جامعة المنصورة: هناك زيادة ملحوظة في ارتفاع الالتهابات الفطرية منذ عام 2000

الفطر الأسود

قال الدكتور الشعراوي كمال، مدير مستشفيات جامعة المنصورة، إن هناك زيادة ملحوظة في ارتفاع الالتهابات الفطرية منذ عام 2000، نتيجة انتشار عمليات زرع الكلى والكبد، وغيرها من الأمراض المزمنة، والأدوية المثبطة للمناعة.

وأضاف الدكتور الشعراوي كمال، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن هناك أنواعا من الفطريات البشرية التي تهاجم الإنسان، منوها بأن الفطر الأسود ليس وباء وغير معدٍ.

وأوضح أن المستشفيات في مصر ترى عدد كبير من الحالات المصابة بالفطر الأسود، لافتاً إلى أن مستشفيات جامعة المنصورة تستقبل حالات فطر أسود قبل عام 2004.

وأشار إلى دخول 6 حالات إلى المستشفيات مؤخرا مصابة بمرض الفطر الأسود، منها حالة مصابة بمرض السرطان، وأغلبهم ليس مصابون بفيروس كورونا.



