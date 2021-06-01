رئيس جامعة سوهاج: هناك حالات فطر أسود تتردد على المستشفى سنويا

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الفطر الأسود ليس مرضا جديدا، وبدأ انتشاره بعد ظهور فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور أحمد عزيز، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن هناك حالات فطر أسود تتردد على مستشفى سوهاج الجامعي سنويا، ويصل إليها ما بين 30 إلى 40 حالة.

وأوضح أن المستشفى جاء إليها مؤخرا حالتين من الفطر الأسود، ومازالوا متواجدين في المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن الفطر الأسود مرتبط بالحالات التي لديها نقص شديد في المناعة، مؤكدا أن الوضع في سوهاج مطمئن، والمستشفيات بها أماكن متاحة لتلقي مصابي فيروس كورونا.

