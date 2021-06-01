غرق شاب مراهق في حادث مأساوى

عثرت قوات الشرطة البريطانية على جثة شاب مراهق غرق في نهر بعد عمليات بحث استمرت لساعات.

وبحسب مانشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، استعاد الغواصون جثة شاب مراهق واجه صعوبة في السباحة أثناء اللعب مع أصدقائه في النهر بمدينة يوركشاير البريطانية.

وبدأت عمليات البحث بعد ورود أنباء عن تعرض صبي يبلغ من العمر 13 عاما، في حوالي الساعة 3:00 مساء اليوم، الثلاثاء، لكن شرطة يوركشاير أكّدت بعد ساعات من البحث أنه تم العثور على جثة المراهق بعد غرق مأساوي.

ورغم أن التحقيقات مازالت في مراحل مبكرة، إلا إن الدلائل المبدئية تشير الى عدم وجود شبهة جنائية في هذا الحادث المأساوي، كما قدمت الشرطة تعازيها لأسرة المراهق.

وطالبت الشرطة المواطنين في حالة امتلاكهم معلومات تفيد التحقيقات التوجه الى مقر قسم الشرطة أو الإتصال بأرقام الشرطة المتخصصة مع حفظ سرية بيانات المتصل.

وقال شاهد عيان، إنه راى أكثر من 50 طفلًا يلعبون بالقرب من النهر، لكننا لم نبقى في المكان نظرا لمغادرتنا بسبب مواعيد عملنا.

بدت الحالة المزاجية كئيبة للغاية وهادئة. وقال أحد المارة إنهم رصدوا مجموعة من الفتيان يحاولون دخول النهر قبل أن تقيدهم الشرطة. تأتي الوفاة في أعقاب عدد من الحوادث المأساوية في الأنهار والشواطئ البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع في