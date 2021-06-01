خالد عكاشة: اللواء عباس كامل وضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها

اللواء عباس كامل

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الوزير عباس كامل جاءت لتدل على أن مصر رفعت مستوى تمثيلها للمستوى الأرفع، وهي مرحلة الوصول إلى جولة التصعيد الأخيرة لوقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة.

وأضاف الدكتور خالد عكاشة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم أن الوزير عباس كامل وضع كافة الأطراف بداية من تل أبيب انتهاء الأطراف في غزة أمام مسؤوليات حقيقية.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر لديها طموح كبير بإنجاز الحصول على الحقوق الفلسطينية، مؤكدا أن مصر لها إرادة قوية ورؤية واضحة تجاه كل الأطراف.

وأشار إلى أن حديث الوزير عباس كامل مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية به قدر عالي من المواجهة، لافتاً إلى أن زيارة الفصائل الفلسطينية للقاهرة جاءت لإنجاز مصالحهم ونيل حقوقهم على مستوى جديدة من السمو.

