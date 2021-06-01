مراسل صدى البلد فى بروكسيل: واشنطن تجسست على ألمانيا بمساعدة الدنمارك

الحديقة الخلفية للولايات المتحدة فى أوروبا

قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بروكسل، إن فضيحة تجسس واشنطن على زعماء أوربيين بدأت منذ 2012 .

وتابع «يوسف»، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدنمارك وضعت أجهزة تنصت على كابلات الإنترنت في أوروبا، مشيرًا إلى أن واشنطن كانت تريد معرفة الصناعات الدفاعية في ألمانيا.

وأوضح أن الدنمارك هي الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا وحلف الناتو، لافتًا إلى أن التنصت توقف في عام 2016.

وأضاف أن فضيحة التجسس ستكون نقطة سوداء في تاريخ الدنمارك وكانت هناك علامات استفهام لتولي وزيرة الداخلية الدنماركية السابقة منصب في المفوضية.

وأكد مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسل أنه سيكون هناك أزمة أوروبية أوروبية بعد فضيحة التنصت.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك فضيحة تتداولها وسائل الاعلام الاوروبية وهي عن تجسس واشنطن على عدد من زعماء أوروبيين، منهم المستشارة الألمانية ميركل.

وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، إلى أن هذا الأمر سبب أزمة كبيرة في أوروبا؛ خاصة بعد مطالبة أمريكا بالرد على التجسس؛ مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي من المقرر له أن يزور بروكسل قريبا وهذا ما يزيد الأمر تعقيدا وتوترا.

وأذاع موسى، تصريحات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية اللذين طالبا أمريكا بالرد على سبب التجسس.



