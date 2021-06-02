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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسلسل "الطاووس"

هنا الزاهد تشيد بشقيقتها "فرح" في مسلسل "الطاووس"

صدى البلد

قالت الفنانة هنا الزاهد، شقيقة الفنانة فرح الزاهد، إنها تابعت مسلسل الطاووس كواحدة من الجمهور، مؤكدة أنها تفاجأت بردود الفعل من الجمهور على شقيقتها.

وأضافت هنا الزاهد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"،  "ربنا هيكرمها بعد مسلسل الطاووس، خصوصا أن مخرج المسلسل لم يعرف أنها أختها إلا بعد أن قامت بالإمضاء على المسلسل".

وأشارت إلى أن شقيقتها فرح كانت تريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان، لافتة إلى أن "فرح" ستكون فنانة متألقة خلال السنوات المقبلة خاصة أنها شخصية نكدية في الواقع.

 كما قالت الفنانة الشابة فرح الزاهد، إنها كانت تحب المذاكرة وشاطرة فيها، لافتة إلى أنها درست إعلام، وكانت الأولى على دفعتها لمدة 4 سنوات.

وأضافت أن الفنان الراحل طلعت زكريا كان أول شخص يثق في قدرتها التمثيلية.

وأشارت إلى أن دورها في مسلسل "الطاووس" جاءها بالصدفة، وتم ترشيحها من قبل مدير الإنتاج هاني كشكوش، وتحمست بشدة للمشاركة في المسلسل.

وأوضحت ، أنها كانت مبسوطة بلقائها مع الفنانة القديرة سميحة أيوب، والفنان جمال سليمان، مشيرة إلى أنه شخص صبور ومتواضع.

وتابعت: فخورة أني أخت هنا الزاهد، وهي من أفضل الممثلات في جيلها، وهناك مقارنة تفيدنا إحنا الاثنين، ومقارنة تكون ليست في صالحنا، مؤكدة أن الفنان الراحل طلعت زكريا هو مثلها الأعلى في الحياة، خاصة أنه كان قريب جداً من الناس.
 

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