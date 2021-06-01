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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : سياسة الطلب والعرض المتحكم الأول في أسعار الحديد

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب

أكد النائب عبدالفتاح يحيى أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أن سياسة العرض والطلب هي المتحكم الأول لحركة وحجم أعمال القطاع الخاص، معقبا " كل ما يكون الطلب علي المنتج عالي تلقائيا يزداد السعر".

 

أضاف " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المؤسسات الصناعية بالقطاع الخاص تحظي بدعم واهتمام كبير من القيادة السياسية وذلك من حيث مدها بكافة التسهيلات اللازمة لمواصلة عملها بأعلى أداء ودون عوائق، ولهذا الشأن لا تسطيع الحكومة وضع تسعيرة جبرية مخصصة بأسعار الحديد.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا توجد زيادة مطلقة بأسعاره، فأنها تتميز بالتفاوت وهذا يتوقف علي سببان، الأول درجة جودة المنتج والثاني مؤشر الطلب.

 

وتابع النائب، كما أن هذه الزيادة هي رسالة واضحة تظهر مدي انتعاش حركة التشييد العمراني وعودة العاملين بمجال البناء ولا سيما بعد استئناف عمليات إنشاء المباني بعد إصدار الاشتراطات الجديدة.

 

واختتم النائب، لا نستطيع أن نجزم بالاستمرارية النهائية لهذه الأسعار، وذلك لأن السوق الاقتصادي يشهد تغييرات مفاجئة يوما بعد يوم.

 

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وكان قد حذر المهندس فوزى السيد عضو مجلس الشعب الأسبق وخبير الإسكان والبناء، من سياسة إغراق صناعة حديد التسليح، مؤكداً أن سعر طن حديد التسليح وصل إلى 15 ألف جنيه، الأمر الذى يؤثر على حركة البناء والتشييد وارتفاع أسعار الوحدات السكنية .

 

 

 

وطالب " السيد " فى بيان له أصدره اليوم، بضرورة التدخل السريع والعاجل من الحكومة لكبح جنون ارتفاع أسعار الحديد ، خاصة أن ذلك الأمر سوف يؤدى تلقائياً إلى الارتفاع الكبير فى أسعار وحدات الإسكان بمختلف أنواعه بما فيها الإسكان الاجتماعي إضافة إلى التأثير السلبى على المشروعات القومية الكبرى ومبادرة حياة كريمة .

 

واقترح البرلماني السابق ، على الحكومة إيجاد بدائل حتى لا تحتكر بعض الشركات للحديد، وتتحكم فى أسعاره كما تريد مقترحاً إنشاء عدة شركات للحديد تكون تابعة للحكومة مع إجراء تحديث وتطوير شاملين لشركة الحديد والصلب بحلوان بدلاً من تصفيتها.

 

 

 

 وأعرب المهندس فوزى السيد، عن ثقته فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، على التدخل السريع والعاجل فى هذا الملف المهم، خاصة أن حديد التسليح اصبح واحداً من أهم الصناعات الاستراتيجية والمهمة فى ظل المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد وتعتمد اعتماداً كبيراً على حديد التسليح.

المشروعات القومية الكبرى القطاع الخاص الإسكان الاجتماعي مصطفى مدبولي حديد التسليح الوحدات السكنية لجنة القوى العاملة سياسة

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