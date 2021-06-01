عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير فلسطين بالقاهرة: نثمن توجيهات الرئيس السيسي وحرصه على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية

صدى البلد

 ثمّن سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه الوطني والقومي على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.


وأضاف السفير - في مداخلة هاتفية لقناة "صدى البلد" ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى - أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوفد المخابرات رفيع المستوى الذي زار فلسطين واجتمع مع قيادات الفصائل في غزة ومع وفد من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمر، لإعادة الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.


وأوضح أن هناك اجتماعات مرتقبة خلال أيام في القاهرة تبدأ بوفود من حماس ومن ثم وفود من الفصائل الفلسطينية كافة وبعد ذلك هناك استماع للأمناء العموم للفصائل الفلسطينية، لافتا إلى أنه سيكون هناك اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع القيادة في رام الله بحضور ومشاركة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وتتم هذه اللقاءات تحت إشراف ورعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس محمود عباس.


وقال "نقدر ونثمن عاليا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه الوطني والقومي الكبير على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية لأنها الأساس وحجر الزاوية في أي تحرك سواء في مسألة إعادة إعمار قطاع غزة أو في مسألة الترتيبات الجارية لإنهاء الأوضاع المتوترة في فلسطين ووضع حد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بدءا من القدس وانتهاء بقطاع غزة".


وأوضح أن مصر دولة محورية وهي أساس كل تحرك في المنطقة، لافتا إلى أن مصر اليوم تقود التحركات كافة في كل المسارات سواء في مسار ترتيب ما بعد وقف إطلاق النار وإنهاء الأوضاع المتوترة في فلسطين ووقف الممارسات الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في القدس والمسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح وأنحاء الضفة الغربية، أو فيما يتعلق بتحريك المسار السياسي وهذا ما استهدفه وزير الخارجية سامح شكري من خلال زيارته لعمان ورام الله وزيارة وزير الخارجية الأمريكي ومجمل الاتصالات التي جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السيسي والرئيس محمود عباس.


وأكد سفير فلسطين بالقاهرة أن هناك علاقات عميقة جدا وأخوية بين الرئيس أبو مازن والرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن هناك شراكة قوية بين مصر وفلسطين في العديد من الملفات.


وأشار إلى أن هناك مساحة في الطرف الجنوبي تابعة لمحافظة غزة سيتم إقامة مدينة "مصر" عليها ، لافتا إلى أن إقامة مدينة "مصر" في غزة رسالة تضامن من الشعب المصري لنظيره الفلسطيني.


وأعرب عن أمله في أن تستفيد الفصائل الفلسطينية من التجارب السابقة وأن تنجح عملية المصالحة، قائلا إن هناك ترحيبا بالشركات المصرية الكبرى لإعادة إعمار غزة، ولافتا إلى أن شبكة البنية التحتية في غزة تحتاج إلى سرعة إنجاز لأنها تضررت بنسبة 50%، فضلا عن أن 50 ألف مواطن فلسطيني بدون مأوى بسبب العدوان الإسرائيلي.

ترشيحاتنا

حقيقة وفاة مريضة بالفطر الأسود في مستشفيات جامعة المنصورة

الإقبال كبير .. الإسكان الاجتماعي: الانتهاء من 505 آلاف شقة و150 ألف أخرى تحت الإنشاء

تعرف على حجم إنتاج السعودية للنفط

التنبؤ بالفيضان يكشف عن معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل

برلماني : سياسة الطلب والعرض المتحكم الأول في أسعار الحديد

شاومي تبيع 500 ألف وحدة من هواتف Redmi Note 10 5G في أول ساعة لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تعلن سبب انخفاض نسبة الإصابات بكورونا ..فيديو

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

أحمد موسى يذيع فضيحة تجسس بطلاها الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

بادر بالحجز.. بشرى سارة للمصريين.. شقة بـ 153 ألف جنيه وعليها تخفيض 10 آلاف دعما من وزارة الاسكان

تسريب صوتى.. أحمد موسى يعرض فيديو لأبي أحمد يشعل غضب الإثيوبيين.. شاهد

أحمد موسى يعلق على تسريب المرور لصور المواطنين أثناء مخالفات القيادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لاتيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

خالد الشناوي يكتب: نقطة ومن أول السطر

هبة مصطفي تكتب: الكارت الأحمر 

عثمان المقدم يكتب: أرض العزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ