أحمد فهمي: حصلت على اللقاح وخالطت مصابين بـ كورونا ولم أصب بالفيروس
كشف الفنان أحمد فهمي، كواليس وتفاصيل حصوله على لقاح فيروس كورونا .
وقال احمد فهمي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" حصلت على لقاح كورونا من شهور".
وأضاف احمد فهمي :" الحصول على لقاح كورونا أمر في غاية الأهمية وبعد حصولي على لقاح كورونا اختلط مع مصابين بفيروس كورونا ولم اصب بفيروس كورونا ".
وتابع احمد فهمي :" حصلت على لقاح سينوفارم الصيني و حصلت على الجرعتين"، مضيفا:" هنا الزاهد لم تحصل على لقاح كورونا حتى الآن ولكنها اصيبت بفيروس كورونا من فترة وتعافت منه ".
واكمل احمد فهمي :" الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا بسيطة، وفي حالتي لم أشعر بأي اعراض بعد تلقي لقاح كورونا مطلقا ".