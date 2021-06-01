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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فهمي: حصلت على اللقاح وخالطت مصابين بـ كورونا ولم أصب بالفيروس

احمد فهمي
احمد فهمي

كشف الفنان أحمد فهمي، كواليس وتفاصيل حصوله على لقاح فيروس كورونا .

 

وقال احمد فهمي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :"  حصلت على لقاح كورونا من شهور".

 

وأضاف احمد فهمي :"  الحصول على لقاح كورونا أمر في غاية الأهمية وبعد حصولي على لقاح كورونا اختلط مع مصابين بفيروس كورونا ولم اصب بفيروس كورونا ".

 

وتابع احمد فهمي :" حصلت على لقاح سينوفارم الصيني و حصلت على الجرعتين"، مضيفا:"  هنا الزاهد لم تحصل على لقاح كورونا حتى الآن ولكنها اصيبت بفيروس كورونا من فترة وتعافت منه ".

 

واكمل احمد فهمي :"  الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا بسيطة، وفي حالتي  لم أشعر بأي اعراض بعد تلقي لقاح كورونا مطلقا ".

احمد فهمي لقاح كورونا كورونا فيروس كورونا اخبار التوك شو

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