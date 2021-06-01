أحمد فهمي: حصلت على اللقاح وخالطت مصابين بـ كورونا ولم أصب بالفيروس

كشف الفنان أحمد فهمي، كواليس وتفاصيل حصوله على لقاح فيروس كورونا .

وقال احمد فهمي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" حصلت على لقاح كورونا من شهور".

وأضاف احمد فهمي :" الحصول على لقاح كورونا أمر في غاية الأهمية وبعد حصولي على لقاح كورونا اختلط مع مصابين بفيروس كورونا ولم اصب بفيروس كورونا ".

وتابع احمد فهمي :" حصلت على لقاح سينوفارم الصيني و حصلت على الجرعتين"، مضيفا:" هنا الزاهد لم تحصل على لقاح كورونا حتى الآن ولكنها اصيبت بفيروس كورونا من فترة وتعافت منه ".

واكمل احمد فهمي :" الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا بسيطة، وفي حالتي لم أشعر بأي اعراض بعد تلقي لقاح كورونا مطلقا ".