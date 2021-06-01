بعد إزالة اسمه من قائمة الإرهاب.. السودان يكشف تطور العلاقات مع أمريكا

أكد رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، أن العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تعود إلى طبيعتها لجهة التعاون.

وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال الحسين في تصريحات، اليوم الثلاثاء، إنه بعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية لن ينحصر التعاون العسكري مع روسيا والصين بل يمكن التعاون مع الولايات المتحدة والغرب.

كما أكد الحسين، أن الاراضي التي انتشرت فيها القوات السودانية على حدود إثيوبيا، هي أراضي سودانية.

وقال رئيس أركان الجيش السوداني: "نقوم حاليا بمراجعة الاتفاقية المتعلقة بالقاعدة الروسية".

وأشار رئيس أركان الجيش السوداني إلى أن القوات المسلحة السودانية لا تمانع من القيام بأدوار ثانوية كتأمين الوضع الداخلي في المرحلة الانتقالية بالبلاد.