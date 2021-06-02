عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أوبك تتوقع عودة الطلب على النفط إلى 99 مليون برميل يومياً بنهاية 2021

أرشيفية
أرشيفية

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أمس الثلاثاء إن الطلب العالمي على النفط في الربع الرابع من عام 2021 سيتجاوز 99 مليون برميل يوميًا ، وبالتالي سيعود المؤشر إلى مستوى ما قبل الوباء.

باركيندو أضاف "التوقعات الخاصة بالنفط لم تتغير إلى حد كبير عن اجتماعنا الأخير.. في الواقع، قد يتجاوز الطلب 99 مليون برميل يوميا في الربع الرابع ، وهو ما سيعيدنا إلى نطاق مستويات ما قبل الوباء." وفق ما نقلت منظمة أوبك في بيان لها.


وفي سياق متصل نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن اللجنة الفنية لتحالف "أوبك+" قد أبقت على توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 دون تغيير، عند حوالي ستة ملايين برميل يوميا.

ويجتمع أعضاء "أوبك+" اليوم لمناقشة أي تغيير قد يطرأ على مستويات الخفض التي تم الاتفاق عليها سابقا، والتي تهدف إلى زيادة تدريجية في الإنتاج بدءا من مايو تصل إلى 2.1 مليون برميل بنهاية يوليو، وبذلك تصل مستويات الخفض المعمول بها إلى 5.8 مليون برميل يوميا

ترشيحاتنا

شوقي غريب يكشف موقف صلاح من قائمة طوكيو.. وسبب انضمام إمام عاشور

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو تعدي بعض الأشخاص على معاق ذهنيًا

تعرف علي طريقة التظلم وتسوية المنازعات الجمركية وفقا للقانون

الزمالك: سددنا مستحقات "ساسي" وننتظر الموافقة لفتح حساب التبرعات

حريق ضخم في سفينة تابعة للجيش الإيراني

كريم عبد العزيز يعلن تعافي والده من فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

الصحة تعلن سبب انخفاض نسبة الإصابات بكورونا ..فيديو

بادر بالحجز.. بشرى سارة للمصريين.. شقة بـ 153 ألف جنيه وعليها تخفيض 10 آلاف دعما من وزارة الاسكان

وفاة المذيع السعودي فهد الشايع بعد معاناة طويلة مع المرض

تسريب صوتى.. أحمد موسى يعرض فيديو لأبي أحمد يشعل غضب الإثيوبيين.. شاهد

ادعولها .. إيمي سمير غانم تثير القلق حول حالة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لاتيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

خالد الشناوي يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ