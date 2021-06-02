أوبك تتوقع عودة الطلب على النفط إلى 99 مليون برميل يومياً بنهاية 2021

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أمس الثلاثاء إن الطلب العالمي على النفط في الربع الرابع من عام 2021 سيتجاوز 99 مليون برميل يوميًا ، وبالتالي سيعود المؤشر إلى مستوى ما قبل الوباء.

باركيندو أضاف "التوقعات الخاصة بالنفط لم تتغير إلى حد كبير عن اجتماعنا الأخير.. في الواقع، قد يتجاوز الطلب 99 مليون برميل يوميا في الربع الرابع ، وهو ما سيعيدنا إلى نطاق مستويات ما قبل الوباء." وفق ما نقلت منظمة أوبك في بيان لها.



وفي سياق متصل نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن اللجنة الفنية لتحالف "أوبك+" قد أبقت على توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 دون تغيير، عند حوالي ستة ملايين برميل يوميا.

ويجتمع أعضاء "أوبك+" اليوم لمناقشة أي تغيير قد يطرأ على مستويات الخفض التي تم الاتفاق عليها سابقا، والتي تهدف إلى زيادة تدريجية في الإنتاج بدءا من مايو تصل إلى 2.1 مليون برميل بنهاية يوليو، وبذلك تصل مستويات الخفض المعمول بها إلى 5.8 مليون برميل يوميا