فخري الفقي: بيان وزير قطاع الأعمال عن غلق «الحديد والصلب» واجه اعتراضا من النواب

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه مع بداية اجتماعات البرلمان؛ تم استدعاء الحكومة لإلقاء بيانها، وحضر رئيس الوزراء، ثم أعقبه الوزراء.



وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن شركة الحديد والصلب تم إنشاؤها في خمسينيات القرن الماضي.



ولفت إلى أن وزير قطاع الأعمال العام طرح بيانه عن الشركات القابضة، ومن بينها الحديد والصلب، وقال بشأنها إنه تم عقد جمعية عمومية غير عادية، وتم خلالها الاتفاق على غلقها.



وأوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان ناقش بيان وزير قطاع الأعمال العام، وبعض النواب اعترضوا على هذا البيان.