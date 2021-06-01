وفاة الشاعر نجيب شهاب الدين كاتب قصيدة "يا مصر قومي وشدي الحيل" .. شاهد

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب عن وفاة الشاعر نجيب شهاب الدين الذي كتب قصيدة “يا مصر قومي وشدي الحيل” .

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الشخصي بموقع “ فيسبوك ” " رحل الذي كتب بمداد قلبه "يا مصر قومي وشدي الحيل" عمنا نجيب شهاب الدين تعيشوا انتم".

وأضافت ياسمين الخطيب " مع السلامة يا أصدق العاشقين.. لروحك كل المحبة.. والسعادة.. والسلام..".

ويذكر أن قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها تعرضت للخيانة في أكثر من مرة من أكثر من شخص ، لافتة أن 99% من السيدات فى المجتمع تعرضت للخيانة .

تابعت ياسمين الخطيب، خلال لقائها في برنامج "لحظات جريئة " مع الإعلامي أحمد سالم، أن كل الرجال لديها رخصة للخيانة لكن لو الست خانت بتنقطع رقبتها، وهو لو خان بيعتذر والموضوع عادي.