الصحة: تحاليل البكتريا موجودة لدينا وعلاج الفطر الأسود متوافر

تحليل الـpcr

قدمت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، نصيحة للمواطنين بالتوجه إلى المستشفى عند الشعور بأعراض فيروس كورونا لعمل التحاليل والأشعات اللازمة لكي يتم التأكد من دقة وصحة التحاليل.

وقالت "الجندى" خلال لقائها مع الإعلامى" مصطفى شردى" فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة" الحياة"، أننا فى مرحلة تشخيص للمرض ولا يمكن الاعتماد على الاختبار السريع معرفة إصابة الشخص إلا بعد مرور فترة من الوقت لمعرفة أبعاد المرض و علاجه.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، أن جميع تحليل الـ PCR مجانية داخل المعامل الخاصة بوزارة الصحة فيما عدا شهادات السفر للأشخاص الذين يحتاجون تصاريح للسفر منوهة إلى أن سعر الشهادة للمصريين ١٢٠٠ جنيه ولغير المصريين ١٠٠ دولار.

أكدت أن تحليل الـ pcr الخاصة بفيروس كورونا تقوم بتشخيص ٧٠% فقط و لا يستطيع التحليل معرفة ال٣٠% المتبقية، مضيفة أن هناك أسباب قد تؤثر على التحليل لعدم الدقة أو المتابعة الجيدة.

وأشارت إلى أننا جاهزون الآن لإجراء التحليل بشأن الفطر الأسود والتعامل مع الفطريات، منوهة إلى أن الفطر الأسود وعلاجه متوفر في وزارة الصحة.

أوضحت أن هناك إجراءات استباقية اتخذتها وزارة الصحة للتعامل مع الفطريات والميكروبات، موضحة أن جهاز تحليل الفطريات والبكتيريا موجود فى مصر منذ فترة طويلة.