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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"شباب الأحزاب" تناقش قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا في الخدمات المالية غير المصرفية

وفد التنسيقية خلال
وفد التنسيقية خلال زيارته الهيئة العامة للرقابة المالية

 زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الهيئة العامة للرقابة المالية، والتقوا الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، لمناقشة قانون تنظيم استخدام الخدمات المالية غير المصرفية. 

 

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب والنائب علاء مصطفى والنائبة راجية الفقي عضوي مجلس الشيوخ ، وجهاد سيف ، ومحمد سيف وعماد رؤوف ومؤمن سليم وحنان وجدي، وابراهيم رمضان أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

 

بدأ الدكتور محمد عمران كلمته بالترحيب بأعضاء الوفد، والتعريف بمهام الهيئة وإنجازاتها ومشروعات الهيئة المستقبلية لتطوير أساليب الرقابة المالية، بما يوفر البيئة الآمنة للاستثمار والعمل علي تحويل كافة مهام الهيئة للأنظمة الرقمية حتي تستطيع أن تواكب حركة التطور في الاقتصاد الجديد.

 

 

 

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 قدم الدكتور محمد عمران عرضا تفصيليا لمشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا في الخدمات المالية غير المصرفية، وتم تقديم شرح واف لأهداف التشريع والتي تعمل علي تسريع عملية الشمول المالي ودعم القطاع الواعد للتمويل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر، بما يساهم في تعظيم الناتج القومي وفتح المجال العام للاستفاده من الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر بما يحقق توفير فرص عمل لأكثر من 3.5 مليون مواطن في أول عام من إقرار القانون طبقا لتقدير الهيئة. 

 

وثمن وفد التنسيقية دور الهيئة في البحث والتدقيق والإجراءات المتبعه لحماية التوقيع الاليكتروني للمستفيدين من الخدمة، وأشار الوفد إلى ضرورة النظر في آلية اختيار لجان الفض حيث أنها لا تتسم بالحيادية، وتساءل الوفد عن طبيعه العلاقه التي تربط الهيئة بالبنك المركزي في ظل منظومة الخدمات الرقمية الجديدة . 

 

وسأل الوفد أيضا عن تطبيقات الذكاء الصناعي التي تعتمدها الهيئة في ظل المنظومة الجديدة، فيما أكد الوفد على أهمية البدء في إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب. وأكد الوفد دعم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل محاولات الإصلاح التي تضمن تقدم وازدهار مصر وعودتها لمكانتها الريادية.

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